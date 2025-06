A pesar de la pésima relación entre Javier Milei y Lula da Silva, crece el comercio con Brasil

Javier Milei y Luiz Inacio Lula da Silva no pudieron recomponer su relación. Los presidentes de Argentina y Brasil comenzaron una disputa verbal días antes de la asunción del libertario, allá por noviembre de 2023, y pese a algún intento desde el lado del argentino para mejorar la situación, nunca pudo haber reconciliación, ni siquiera acercamiento.

Pasados casi 20 meses de relación entre los jefes de Estado (con ese cargo), no hay novedades de descongelamiento en los contactos. Y, se supone, que lo único que queda esperar es que las cosas no empeoren. Sin embargo, la relación comercial entre ambos países va en el sentido contrario y creciendo sin parar. Y, curiosamente y gracias al mercado automotriz y la recuperación de la ventas hacia Brasil, con un panorama no tan negativo para Argentina, especialmente mirando hacia el futuro, cuando comience a operar a favor del mercado local las ventas de gas hacia el país vecino a partir de la sustitución de las exportaciones de Bolivia a Brasil.