Sólo el 21% de los trabajadores en Argentina ejerce la profesión que soñó

Sólo el 21% de las personas en la Argentina trabajan de aquello que soñaron desde la niñez. Según el estudio "¿Trabajás de lo que soñabas?", realizado por Bumeran, la app líder de empleo de Latinoamérica, este país es el que cuenta con trabajadores con mayor nivel de disconformismo al respecto.

Los datos del estudio son concluyentes: el 79% de los trabajadores en Argentina no ejerce la profesión que soñaba en su niñez, el porcentaje es el más alto de la región. Le siguen: Chile, con el 74%; Ecuador, con el 73%; Panamá, con el 65%; Perú, con el 62%.

Esta tendencia aumentó 3 puntos porcentuales respecto a la edición anterior del estudio en 2024, cuando el 76% de las personas afirmaba lo mismo, y 5 puntos en comparación con 2021.

Foto: Shutterstock

En Argentina, el 55% de quienes trabajan expresa sentirse frustrados por no haber alcanzado sus sueños laborales. Por otro lado, el 36% señala que no se siente frustrado, ya que sus intereses cambiaron con el tiempo y ahora le atraen otras profesiones; y el 9% restante no experimenta frustración porque considera que su sueño original era demasiado difícil de lograr.

En este contexto, el 84% de los talentos cambiaría su actual ocupación por la que soñaba en su niñez si tuviera la oportunidad; mientras que el 16% prefiere mantener su situación actual.

“La incongruencia entre los sueños y la realidad profesional es una tendencia creciente en Argentina: el 79% de los talentos no trabaja en la profesión que soñaba en su infancia, siendo este el porcentaje más alto de la región. La incongruencia entre las aspiraciones y el empleo impacta fuertemente en la satisfacción laboral. El 55% expresa sentir frustración por no haber alcanzado sus sueños”, explica Federico Barni, CEO de Bumeran.com.ar.

¿Trabajás de lo que soñabas? es un estudio de Bumeran en el que participaron 3.183 personas de Argentina, Chile, Ecuador, Panamá y Perú. La investigación explora si los talentos ejercen la profesión con la que soñaban en su infancia y para la que estudiaron, y cómo impacta la incongruencia entre sus aspiraciones y su realidad laboral.

El 84% de los talentos afirma no sentirse satisfecho con su trabajo actual. Esto representa un aumento de 5 puntos porcentuales respecto a 2021, cuando la insatisfacción era del 79%, y 19 puntos porcentuales en comparación al 2021.

En Argentina, el 54% de los talentos estudió algo relacionado con lo que soñaba en su niñez; mientras que el 46% no lo hizo. No obstante, el 63% de aquellos que siguieron estudios afines a su profesión soñada, no trabaja en un área relacionada con su formación.

Este porcentaje es el más alto de la región: en Panamá, el 59% no ejerce en su campo de formación; en Ecuador, el 58%; mientras que en Chile y Perú la tendencia es más favorable, con un 51% y un 65% respectivamente trabajando en su área de estudio.