Más de medio siglo con el régimen de Tierra del Fuego

La decisión del gobierno de bajar los derechos de importación para celulares, televisores, equipos de aire acondicionado, generó una reacción de las empresas instaladas en Tierra del Fuego y del gobierno de la provincia. Es que las empresas instaladas en Tierra del Fuego disponen de una serie de beneficios fiscales para que se instalen en la isla.

Estos beneficios fiscales son que las empresas y personas físicas que se instalen en Tierra del Fuego no pagan ganancias ni IVA.

Además, los productos fabricados en Tierra del Fuego están exentos de derechos de importación y exportación, lo que reduce los costos asociados al comercio exterior

Los productos electrónicos fabricados en la provincia, como celulares, televisores y aires acondicionados, tienen una alícuota reducida o nula en impuestos internos

Y las ventas realizadas desde el territorio continental argentino hacia el Área Aduanera Especial de Tierra del Fuego se consideran exportaciones a efectos fiscales, lo que implica beneficios adicionales en términos de IVA. Es decir, es como si Tierra del Fuego no perteneciera al territorio argentino al momento de considerar las ventas desde el continente a la isla.

Cabe recordar que el Régimen de Promoción Industrial de Tierra del Fuego viene de 1972 bajo el gobierno de Agustín Lanusse.

Es decir, es un régimen que tiene más de medio siglo y todavía necesita de subsidios impositivos y demás ventajas arancelarias para poder subsistir.

En rigor en Tierra del Fuego hay armadurías de partes que llegan del exterior, no hay fábricas que producen las partes.

A pesar de todo, tenemos los celulares, televisores y equipos de aire acondicionado más caros que, por ejemplo, en Estados Unidos.

Doy un ejemplo personal. Aproximadamente tres meses atrás se me murió el celular. De un día para otro. Me fijé cuánto costaba acá el modelo que buscaba y luego en Amazon para que lo manden desde EE.UU. ahora que se puede. El celular comprado en EE.UU. me costaba un tercio del mismo celular comprado aquí.

De ahí surge que este régimen genera una renta extraordinaria para un grupo de empresas que se escuda en el modelo de sustitución de importaciones bajo el argumento que crea 8.000 puestos de trabajo en Tierra del Fuego.

La realidad es que Argentina entró en decadencia cuando, entre otras medidas populistas, estableció el modelo de sustitución de importaciones. El vivir con lo nuestro. Darle la espalda al mundo.

Los datos muestran que cuando Argentina estuvo incorporado al mundo, exportando e importando, no solo tuvo un fenomenal crecimiento económico, sino que, además, el ingreso per capita de Argentina se ubicaba entre los primeros 15 ingresos per capita más altos del mundo de acuerdo a los datos de Angus Maddison.

Cuando Argentina estaba incorporada al mundo, las exportaciones argentinas llegaron a representar entre el 2% y el 2,7% del total del total de las exportaciones mundiales.

En base a los datos de la World Trade Organization y del Banco Mundial, puede verse en el gráfico que las exportaciones argentinas equivalían al 2%/2,75 del total de exportaciones del mundo y actualmente, con el modelo de sustitución de importaciones, las exportaciones argentinas representan solo el 0,24% del total de las exportaciones del mundo.

Si Argentina no se hubiese cerrado al mundo y hubiese mantenido su apertura comercial, manteniendo el 2% del total de las exportaciones mundiales, hoy tendríamos que estar exportando US$ 660.000 millones anuales en vez de los US$ 79.700 millones que exportamos en 2024.

La pregunta es: ¿cuánta riqueza dejó de generarse por exportar US$ 580.000 millones menos por año de lo que estamos exportando? ¿Cuántos puestos de trabajo dejaron de crearse por inversiones que no se hicieron para sostener exportaciones de US$ 660.000 millones?

Por otro, el modelo de sustitución de importaciones genera una caída en el nivel real de la población. Volviendo al ejemplo del celular que tuve que comprar a un precio tres veces mayor al que lo conseguía en EE.UU. con costo de envío incluido.

En el modelo de sustitución de importaciones con mi ingreso compro solo el celular. En el caso de una economía abierta compro el celular a un tercio del precio que tengo que pagar en el modelo de vivir con lo nuestro, por lo tanto, me sobran dos tercios de mi ingreso para gastar en otra cosa. Por ejemplo, con el sobrante me podría comprar una camisa y una cena fuera de casa.

En el modelo de sustitución de importaciones tengo solo el celular. En el modelo de una economía abierta tengo el celular, una camisa y una comida en un restaurante. Mi ingreso me alcanza para acceder a más bienes. Es decir, mi ingreso real es mayor.

La apertura de la economía para tener más competencia que beneficie a los consumidores siempre es conveniente. El punto es que esa apertura tiene que ser hecha con las reformas estructurales realizadas para que las empresas locales puedan competir. Me refiero a reforma laboral, impositiva, del Estado, etc.

En Chile la apertura de la economía se hizo, primero estableciendo un arancel único para todos los productos. Se redujeron los aranceles de un 105% en 1973 al arancel uniforme del 10%.

Ese arancel se fue bajando a medida que el Estado iba haciendo las reformas estructurales (laboral, del gasto público, privatizaciones, etc.). Es decir, le fueron dando tiempo a las empresas a que pudieran mejorar su micro a medida que el Estado mejoraba la macro.

En definitiva, la apertura de la economía tiene que ser hecha en un contexto de reformas económicas y sin atraso cambiario.

El mejor ejemplo es el caso de Irlanda que, habiendo tenido gobiernos populistas, era un país pobre y con la gente emigrando logró un crecimiento fenomenal.

Hacia fines de los 80 Irlanda decide incorporarse al mundo implementando reformas laborales, importantes bajas nominales del gasto público y disciplina fiscal para poder entrar a la UE.

Para que el lector tenga una idea, Irlanda tiene un territorio menor al de Formosa, no tiene Vaca Muerta, ni la pampa húmeda, ni litio. Lo que hizo fue bajar el gasto y cobrarles a las empresas un impuesto a las ganancias del 12,5%.

Esto generó un aluvión de inversiones que impulsó el crecimiento económico y las exportaciones.

En 2023 las exportaciones de bienes desde Irlanda totalizaron aproximadamente US$212.000 millones.

Si se consideran tanto bienes como servicios, las exportaciones totales de Irlanda en 2023 alcanzaron los US$744.700 millones

¿Qué exporta Irlanda? Medicinas, equipos de diagnóstico médico, productos químicos y muchos servicios. Lo que se conoce como industria del conocimiento.

En síntesis, la apertura de la economía no destruye puestos de trabajo, crea puestos de trabajo neto porque atrae inversiones para exportar volúmenes. Y producir volúmenes para exportar requiere de inversiones y puestos de trabajo.

En definitiva, en todo este debate del régimen de promoción industrial de Tierra del Fuego se argumenta que 8.000 personas se quedarían sin trabajo, lo cual es posible. El tema es que esos 8.000 puestos de trabajo se mantienen a costa de 47 millones de argentinos que tienen que pagar celulares más caros, televisores más caros y equipos de aire acondicionado más caros.