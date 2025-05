Hot Sale: el llamativo producto que lideró las ventas y los números en Mendoza

Una nueva edición del Hot Sale 2025 llegó a su fin en Argentina para darle paso al Hot Week y en Mendoza dejó llamativos datos en las ventas. Entre el 12 y el 14 de mayo, se celebró uno de los eventos de comercio electrónico en el país y la provincia se ubicó entre las plazas con mayores ventas de todo el país.

Organizado por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), en tres jornadas (que ahora se extendieron a toda una semana) reúne a grandes marcas, PyMEs y emprendedores de todo el país en tres jornadas de ofertas y descuentos online. Así, el Hot Sale dejó un saldo más que positivo para los comercios mendocinos.

De acuerdo a los datos proporcionados por TiendaNube, quienes venden a través de esta plataforma tuvieron una facturación total de $211.139.982, lo que marca un crecimiento de 104,7% en términos nominales respecto a la edición de 2024. Asimismo, el ticket promedio en la provincia se ubicó en los $80.312, lo que marca una suba de 59,7% respecto a los números del año pasado.

Qué eligieron los mendocinos en Hot Sale

La provincia se ubicó en el cuarto lugar de las plazas con más ventas durante el primer día Hot Sale 2025, junto con Tucumán. Pero uno de los datos más llamativo que dejó esta edición está en los productos más vendidos entre los mendocinos: productos para la limpieza del hogar y ropa interior, dos categorías bastante alejadas de lo más demandado a nivel nacional.

Siguiendo con la información de TiendaNube, el 77,5% de los consumidores mendocinos eligió envío a domicilio y el 22,5% restante optó por el retiro en tienda o puntos físicos. En tanto, las tiendas nube de Indumentaria, Salud y Belleza y Mascotas fueron las más elegidas en Mendoza.

en cuanto a los medios de pago, el 48,54% de los mendocinos eligió pagar con tarjeta de crédito; el 4,34% pagó con tarjeta de débito; el 9,97% en Mendoza optó por pagar con dinero en cuenta de pasarelas de pago o billeteras virtuales; mientras que el 25% en la provincia abonó con efectivo o transferencia bancaria.

El Hot Sale se extendió y dio paso a Hot Week. Foto: Rodrigo D'Angelo / MDZ

Los intereses en el Hot Sale 2025

Conforme a lo publicado por la CACE para las dos primeras jornadas del Hot Sale 2025, el ranking de búsquedas en el sitio oficial estuvo liderado por zapatillas, seguido por celulares, heladeras y televisores. El top 5 del lunes y martes lo completó la categoría de lavarropas. “Desde los días previos al inicio del Hot Sale, los usuarios ya venían realizando búsquedas sostenidas sobre productos específicos como zapatillas, celulares y vuelos. Una vez iniciado el evento, el lunes a las 00 hs, esa tendencia se profundizó y comenzó a crecer con fuerza el interés por categorías como electro y tecnología, calzado, perfumería y colchones”, aseguraron desde la institución en un comunicado.

Pero más allá del interés en lo que publicaron las 1.011 empresas que participaron en esta edición, en el segmento de “Los más clickeados”, que refiere a aquellas ofertas que los usuarios encontraron como superadoras al resto, aparecieron productos o servicios que no estaba entre las búsquedas iniciales: “Esto demuestra que los compradores argentinos no solo encontraron las ofertas que estaban buscando, sino que también se mostraron receptivos a oportunidades que no tenían previstas inicialmente. Tal es el caso de los aires acondicionados, que no figuraban entre los productos más buscados pero sí se ubicaron entre los más clickeados. Lo mismo ocurrió con la asistencia al viajero, los cubiertos y la creatina, que captaron el interés del público a partir de propuestas atractivas”, aseguraron.

De acuerdo a la CACE, el descuento promedio de este Hot Sale fue de 30%, con una destacada aparición de servicios con un promedio de descuentos del 76%; mientras que en viajes fue donde se encontró el promedio más bajo, con un 23%.