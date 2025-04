El Tesoro de EE.UU. volvió a respaldar a la Argentina: “Merece el apoyo del FMI porque está cumpliendo con las reformas”

Este miércoles, el secretario del Tesoro de los Estados Unidos volvió a participar de otro evento en Washington. En esta nueva ocasión, reiteró su apoyo a la gestión de Javier Milei y dijo que “Argentina merece el apoyo del FMI porque el país está haciendo avances importantes en cumplir con los parámetros fiscales”.

“Es un ejemplo perfecto”, expresó Scott Bessent. Si bien mencionó que el Fondo Monetario Internacional debe pedirle responsabilidades a los países a la hora de llegar a un acuerdo, comentó que “a veces debe negarse”.

“La organización no tiene la obligación de prestarle a los países que no implementan reformas económicas. La estabilidad económica y el crecimiento deberían ser los indicadores del éxito del FMI, no la cantidad de dinero que presta la institución”, explicó.

Por otro lado, el secretario del Tesoro de EE.UU. cuestionó que el Fondo y el Banco Mundial se desviaron de sus misiones iniciales, e invitó a los países accionistas a “convertir al FMI en el FMI de nuevo”.

“No toleraremos que el FMI deje de criticar a los países que más lo necesitan, principalmente a los países con superávits como China, que han aplicado políticas distorsionadoras a nivel mundial y prácticas monetarias opacas durante décadas”, agregó.

Mientras tanto, dijo que “el Banco Mundial ya no debería esperar más cheques en blanco para un marketing vacío centrado en palabras de moda, acompañado de compromisos blandos con las reformas”, y por eso le reclamó que sea “neutral en términos tecnológicos”.