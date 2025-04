El oro bate récords en medio de la crisis comercial global

La crisis comercial iniciada a escala global por el presidente de Estados Unidos, Donald Trumo, empujó el precio del activo más seguro que existe: el oro.

En la jornada de ayer la onza (28,3 gramos) quebró el récord de los US$ 3.400 en el marco de un dólar debilitado. El precio de contado subió en la jornada un 3,2% y cotizaba a media jornada en US$ 3.435 la onza. De esta forma escaló más de US$ 700 en lo que va de este 2025 y más de US$ 100 en unos días.

La contracara fue la cotizació del dólar a nivel global que cayó a su nivel más bajo en tres años luego de declaraciones peyorativas del presidente Donald Trump sobre el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell.

Todos los analistas ven al oro como un refugio de valor seguro por lo que se espera que si la guerra comercial entre China y Estados Unidos se agudiza el precio del metal precioso vuelva a subir y quebrar récord tras récord.

Otros metales, en cambio, utilizados como materia prima en la producción industrial y no como refugio de valor tuvieron un día malo con bajas generalizadas. Lo mismo sucedió con commodities agrícolas que cedieron en un día malo para los mercados.

El precio del petróleo, en tanto, cayó tras el anuncio de negociaciones entre Estados Unidos e Irán sobre el uso de energía nuclear y el avance de una tregua entre Ucrania y Rusia.

Al cierre de la jornada de ayer, los futuros del petróleo crudo Brent bajaron 1.8 % hasta US$ 66,76 por barril y el crudo WTI cayó 1,9% hasta US$ 62,82 por barril.