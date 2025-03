Construyendo puentes en Web3, qué hay detrás de este fenómeno global

Conocí a Paula Pascual en Merge, Madrid 2024. Es de esas personas para quienes el día parece tener más de 24 horas. Solo verla moverse en el evento es suficiente para darse cuenta de su energía inagotable: visitando los espacios del Palacio de Cibeles, conversando, dando entrevistas, sacándose fotos. Todo esto y más sucediendo al mismo tiempo, sin perder la calma.

Quizás sea esta capacidad de hacer muchas cosas a la vez sin inmutarse lo que la llevó, hace unos años, a dejar la seguridad de un empleo en relación de dependencia para aventurarse en el mundo del emprendimiento. Pero, como si el cambio no fuera suficientemente grande, decidió dar el salto a Web3, un espacio en plena construcción que promete transformar industrias enteras.

La propia Pascual cuenta así su experiencia emprendedora: "Llevo más de siete años trabajando en la industria Web3. Durante cinco años, estuve en el departamento de Crypto & Blockchain de Banco Santander, por lo que mi transición no fue de la banca a Web3, sino de la banca al emprendimiento. Siempre he tenido el sueño de ser emprendedora y sentí que éste era el momento ideal para intentarlo. Ahora tengo la libertad de asumir riesgos que, quizás en unos años, no podría permitirme de la misma manera. Quería darme la oportunidad de construir algo propio y, al mismo tiempo, acelerar la conexión entre Europa y LatAm en el ecosistema Web3."

Trabajar en una gran empresa como Banco Santander trae consigo un "pack" de soluciones que facilitan el día a día. Parece que siempre van a estar ahí, hasta que dejas la estructura corporativa y te enfrentas a la incertidumbre de emprender. Organizar un evento de la magnitud de Merge no solo representa un reto logístico, sino una prueba constante de resiliencia y capacidad de adaptación.

En diálogo con MDZ Paula Pascual recorre el camino que la llevó a convertir Merge en una realidad, un evento que nació en Madrid y que, ahora llega por primera vez a Buenos Aires. Éstos son los aspectos centrales de la experiencia relatados en primera persona:

Paula Pascual, CEO de MERGE.

De la estructura corporativa al vértigo del emprendimiento

- "Trabajar en una corporación como Santander me dio una base estructural muy sólida: organización, gestión de tareas, trabajo en equipo y comprensión de procesos. Todo esto ha sido clave para mi labor en Merge. Sin embargo, lo que dejé atrás fue esa sensación de seguridad que tienes en una gran empresa, donde las responsabilidades están compartidas y cuentas con un equipo enorme. Ahora casi todo depende de mí, y eso significa que no puedo desacelerar ni darme pausas prolongadas. La adrenalina es diferente, pero también lo es la satisfacción de construir algo propio".

- "Siempre soñé con ser emprendedora, y cuando surgió la idea de Merge, supe que era la oportunidad perfecta para hacerlo realidad. Era el momento ideal: sin ataduras que en el futuro podrían haberme limitado y con la posibilidad de crear algo que realmente impactara el ecosistema Web3 y fortaleciera la conexión entre Europa y Latinoamérica".

Merge, evento con identidad propia

- Merge tiene algo especial en el ambiente. Se perciben las ganas de relacionarse, aprender y hacer negocios, tanto de expertos e innovadores de Web3 como de quienes buscan entender su impacto en sus industrias. Imagino que has pasado por muchas etapas, desde concebir la idea hasta ver tu propia creación en marcha. ¿Cómo te sentís con el resultado?

- Pensando en Merge "el resultado ha superado con creces mis expectativas. Nunca imaginé que Merge tendría una identidad tan artística, tan vinculada a la cultura, con speakers de sectores tan diversos. Sabía que un evento así era necesario, pero jamás habría pensado que en menos de un año estaríamos preparando una segunda edición en otro país tras el éxito en Madrid.

- Hubo momentos en los que pensé '¿qué estoy haciendo? Esto nunca va a funcionar'. Cuando dejé el banco y comenzamos a trabajar en el proyecto, hubo días en los que me preguntaba si había cometido un error enorme. Pasó más de un mes antes de cerrar nuestro primer sponsor (terminamos con más de 50), pero esos primeros meses fueron duros, llenos de incertidumbre y dudas. Lo superé gracias a mi círculo más cercano: amigos, familia y, sobre todo, mi pareja, que me apoyó en los momentos más difíciles y en esas jornadas interminables de trabajo". Dejar la seguridad de un empleo en relación de dependencia para aventurarse en el mundo del emprendimiento, presenta desafíos importantes.

El impacto real de Web3

- Hay tres aspectos fundamentales que deben resolverse para que Web3 alcance su potencial:

Infraestructura accesible y completa. Necesitamos escalabilidad, privacidad y descentralización sin estar atados a la volatilidad de un token. Web3 tiene que ser una base sólida para que cualquiera pueda construir. Regulación clara, sin sobre regulación. La incertidumbre regulatoria es un freno. No se trata de imponer reglas excesivas, sino de establecer un marco confiable que permita a más actores participar sin miedo. Experiencia de usuario intuitiva. Web3 aún es complejo para el usuario promedio. La tecnología debe volverse invisible, como lo es Internet hoy en día. Necesitamos interfaces accesibles y sin fricciones.

- Si avanzamos en estos tres frentes, Web3 dejará de ser solo una promesa y se convertirá en una nueva realidad tecnológica integrada en nuestra vida cotidiana.

Merge: una plataforma para el ecosistema Web3

- "Merge es especial porque, por primera vez, Latinoamérica tiene una representación real en un evento internacional de Web3, creando un punto de encuentro entre ecosistemas que hasta ahora han estado desconectados. No es solo un evento, sino un espacio donde la innovación, la tecnología y los negocios convergen con el arte y la cultura"

"Lo que realmente nos diferencia es ese espíritu de unión, el reunir distintos puntos de vista y generar conversaciones que antes no ocurrían, el conectar startups con grandes corporaciones y fomentar la colaboración real, el fusionar arte y tecnología en un entorno que va más allá de lo puramente técnico".

- "Latinoamérica ha demostrado ser líder en adopción retail de Web3, con un uso masivo en pagos, remesas y ahorro en cripto, pero en términos de adopción institucional aún estamos en una etapa más temprana. En Europa, en cambio, se ha avanzado mucho en este aspecto, sobre todo con la implementación de MiCA, la primera regulación clara y unificada que permite a los bancos e instituciones financieras entrar de manera segura en el ecosistema".

- "Esto ha generado un contexto en el que cada vez más instituciones comienzan a ofrecer servicios relacionados con Web3, algo que en Latinoamérica todavía no hemos visto de forma masiva. Mientras en nuestra región aún no es común ver bancos ofreciendo productos cripto al público retail, en Europa esto ya empezó hace tiempo y con MiCA en vigor, veremos en los próximos meses cómo más instituciones comienzan a lanzar productos en el sector". Latinoamérica ha demostrado ser líder en adopción retail de Web3.

Los desafíos d Web3 y Merge

- "El gran desafío de Web3 es poder desligarse de esa imagen puramente especulativa que todavía tiene en muchos sectores. Es fundamental que las empresas no tengan miedo de entrar, que los titulares negativos sobre fraudes o estafas no opaquen la enorme innovación que realmente está ocurriendo en este espacio. Si logramos superar esta barrera, Web3 tiene el potencial de convertirse en la próxima gran revolución de internet, transformando industrias enteras y redefiniendo la forma en que interactuamos con la tecnología".

- "En cuanto a Merge, veo al evento consolidándose como el puente definitivo entre Europa y Latinoamérica, atrayendo cada vez más inversores, empresas e instituciones a este ecosistema y posicionando a la región como un actor clave en la industria global. La idea es que no sea solo un evento, sino una plataforma de conexión que siga generando impacto y construyendo el futuro de Web3 en ambas regiones".

El día después

- "Apenas cuatro días después de que terminara la última edición de Merge ya estábamos en Buenos Aires preparando Merge 2025. Pasamos un mes entero organizando todo, así que prácticamente no hubo descanso. Eso sí, en cuanto regresé a Madrid, mi cuerpo dijo basta y estuve enferma casi dos semanas, su manera de obligarme a descansar". El gran desafío de Web3 es poder desligarse de una imagen puramente especulativa que aún tiene en muchos sectores.

El valor de la comunidad

- "En Web3, nadie llega solo. La colaboración es fundamental, y muchas de las mejores oportunidades nacen de conversaciones espontáneas. Mi consejo es: no tengan miedo de levantar la mano, preguntar y compartir ideas. En este ecosistema, moverse rápido y encontrar aliados es la mejor estrategia".

Juan Pablo da Rocha

* Juan Pablo da Rocha CTO en DHNN

X @YanpolCripto