Argentina: de la inflación en pesos a la inflación en dólares

Últimamente se viene hablando mucho de inflación en dólares en Argentina o, dicho de otra forma, Argentina se transformó en un país caro en dólares.

Por ejemplo, el mismo celular que en Argentina cuesta US$ 828 en Amazon se lo encuentra a US$ 375 con envío a la Argentina.

Otro dato es el flujo de turismo. En 2024 el turismo receptivo, turistas extranjeros que vinieron a Argentina a hacer turismo, disminuyó el 18,5% respecto a 2023, en tanto el turismo emisivo, es decir, argentinos que van a hacer turismo al exterior, aumentó el 22,5%.

Los extranjeros no vienen o vienen en menor cantidad a hacer turismo a la Argentina porque está muy cara en dólares y los argentinos viajan al exterior porque todo es mucho más barato y ya no es el deme 2 de la época de la tablita cambiaria, sino que es deme cuatro por la enorme diferencia de precios que hay entre los bienes en Argentina medidos en dólares y los bienes en el exterior en la misma moneda.

Claro, el gobierno se jacta de decir que los salarios en dólares aumentaron y que actualmente el salario promedio está en US$ 1.000, lo que no aclara es cuánto aumentó la canasta de bienes y servicios que tiene que consumir la gente con ese mayor ingreso que tiene.

Para ver cómo evolucionó el salario en dólares, tomo el RIPTE (Remuneración Imponible Promedio de Trabajadores Estables). La cuenta es muy sencilla, se toma el ingreso promedio de los salarios y se lo divide por el tipo de cambio libre o blue.



Como puede verse en el gráfico 1, el salario promedio en dólares aumentó el 64% comparando noviembre 2024, último disponible al momento de redactar estas líneas, y diciembre 2023 cuando se produjo la devaluación.

Ahora bien, este aumento no se debe a un crecimiento de la productividad de la economía fruto de un gran flujo de inversiones en el sector real, sino que se explica porque los salarios en pesos subieron, pero el tipo de cambio se mantuvo muy por debajo de la tasa de inflación.

La comparación que se puede hacer para ver si la gente está mejor con estos mayores salarios en dólares es con la Canasta Básica Total (CBT) que es la que utiliza el INDEC para determinar el nivel de pobreza.



Si bien los datos de la CBT llegan hasta diciembre, los datos del RIPTE llegan hasta noviembre, por lo tanto, si se compara la CBT de noviembre de 2024 con la de diciembre 2023 para seguir el mismo criterio de comparación con el RIPTE, vemos que la CBT aumentó el 76% en dólares.

En otras palabras, es cierto que los salarios crecieron en dólares, pero los bienes y servicios que tiene que consumir también aumentaron en dólares, pero más que los salarios.

Considerando que el tipo de cambio bilateral que publica todos los días el BCRA y que muestra que el tipo de cambio real entre el peso y el dólar está un 4,7% por encima de lo que dejó el kirchnerismo, es decir, es como si no se hubiesen devaluado en diciembre el 120%, el aumento de la CBT de US$ 132 en noviembre 2023 a US$ 297 da un 125% en dólares.

Por eso cuando el gobierno dice que bajó la inflación en pesos, es cierto, pero la reemplazó por la inflación en dólares.

¿Cuál es el problema de que Argentina se haya transformado en un país caro en dólares? ¿Cómo afecta al común de la gente ésta inflación en dólares?

Claramente los costos de producción en dólares son más altos en Argentina que en otros países que no tienen atrasado el tipo de cambio y, por lo tanto, las empresas locales no pueden competir con productos que se importan y tienen que cerrar o bien transformarse en importadores y reducir su planta de personal.

Un sector muy afectado por la inflación en dólares es el turismo que es mano de obra intensivo.

El punto a destacar es que la apertura de la economía, una vez hecha las reformas estructurales, es buena porque beneficia a los consumidores que pueden acceder a una mayor variedad de bienes de mejor calidad y precios más bajos.

Además, obliga a las empresas locales a invertir para poder competir y, con un mercado reducido como el argentino, las inversiones tienen que ser lo suficientemente importantes para abastecer el mercado interno y exportar. Es decir, sin exportación las inversiones para producir en grandes volúmenes no cierran.

En consecuencia, una apertura de la economía con atraso cambiario o inflación en dólares, termina arruinando un buen instrumento para mejorar la productividad de la economía y la calidad de vida de la población como es el comercio internacional y lo transforma en un monstruo que destruye la producción nacional.

Eso ya pasó en los 70 con la tablita cambiaria. Con el atraso cambiario y sin reformas estructurales, los productores locales no fueron competitivos y hubo cierres de empresas.

Lo mismo ocurre actualmente. El gobierno, con esta inflación en dólares, está arruinando la apertura de la economía como forma de integrarse al mundo. En el mediano plazo favorece el capitalismo de amigos porque la apertura es mal vista y el proteccionismo es bien visto. Lo que implica que la gente siga consumiendo bienes de baja calidad y a precios mayores que los del exterior.

Basta con ver el negocio que es el régimen de Tierra del Fuego para entender lo que significa el capitalismo de amigos. Comprar celulares y computadoras a precios exorbitantes y de menor calidad.

La gente sale perdiendo.

El peso argentino no se fortaleció porque hubo grandes reformas estructurales y flujos de inversiones en el sector real de la economía. Las reformas estructurales están en camino, algunas se quedaron a mitad de camino como es la reforma laboral, y no hubo flujo de inversiones.

El peso se fortaleció por el carry trade, el blanqueo, el nuevo dólar soja que anunciaron la semana pasada, los REPO que viene haciendo el gobierno con el oro y bonos, la intervención del gobierno en los mercados libres, etc.

Transformar el ministerio de economía en una mesa de dinero no va a solucionar los problemas estructurales de la economía argentina, al contrario, sumará más problemas por atraso cambiario y utilidades devengadas impagables por el carry trade.

El objetivo del gobierno es llegar a las elecciones con la menor tasa de inflación posible. Y para eso seguirá atrasando el tipo de cambio y generando más inflación en dólares. Si lo logra, puede tener un buen resultado electoral, el tema es lo que viene luego de las elecciones.