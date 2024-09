La advertencia de Martín Redrado por la baja del dólar blue que alarma al Gobierno

El dólar blue bajó 45 pesos esta semana y logró perforar el piso de $1300, alcanzando el valor más bajo desde principios de junio. Pese al escenario de calma cambiaria, el economista Martín Redrado le bajó las expectativas al derrumbe de la cotización dejó una seria advertencia.

“Es un veranito lo del dólar. Lo que no baja es el Riesgo País. Las cuentas argentinas en New York no las veo”, comenzó el expresidente del Banco Central en diálogo por Radio Mitre.

Y agregó: “La baja del dólar se debe a que la gente trae dólares o los saca del colchón. Las reservas están desnutridas, sin dudas. Es importante que se sigan pagando impuestos en pesos y no en dólares”.

En ese marco, argumentó que "el dólar baja por el blanqueo y los bienes personales. La gente está cambiando dólares por pesos. Argentina es blanqueo dependiente. La gran apuesta es que haya una buena cantidad de dólares y la gente los saque del colchón. Hay un tibia mejora en las reservas del Banco Central”.

De todas formas, mostró preocupación por el estado de las deudas de la entidad: "Las reservas netas del Banco Central, es decir, cuánto tiene y cuánto debe el Banco Central hace que las deudas superen en cinco mil quinientos millones las tenencias que tiene".

"Cinco mil quinientos millones negativo. Negativo las reservas netas y eso sin duda lo que marca, bueno eso sí todo lo que marca es tensión hacia adelante", insistió.

En tanto, Redrado le sugirió a la gestión de Javier Milei la necesidad de "darle una vuelta de rosca" al blanqueo en curso para darle más certezas al sector privado y que la recaudación sea aún mayor.

"Siempre hay miedo al manotazo del sistema financiero. Hay que darle tangibilidad al blanqueo, para que la persona puede comprar cualquier cosa, un auto una casa, lo que quiera. Le falta una vuelta de tuerca legal al blanqueo”, subrayó.

Por último se refirió al cepo cambiario y las condiciones de debe propiciar el Gobierno para llevarlo a cabo: “Para salir del cepo hay que tener reservas. Al menos 10 mil millones de dólares. El Gobierno se siente cómodo con el cepo. Necesitamos una salida artesanal".