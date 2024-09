Milei en Mendoza: qué esperan los empresarios de la visita del presidente

El presidente Javier Milei estará en Mendoza el viernes 6 en la 45° Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF). El evento, denominado “Cambiar para Integrar. El desafío de construir el sueño argentino”, comenzará el jueves a la tarde y finalizará el viernes por la tarde con la presencia del mandatario que, por primera vez, estará en Mendoza en su rol de presidente. En este marco, su visita genera cierta expectativa en algunos sectores empresarios mientras que en otros o hay indiferencia o perspectivas negativas.

Fiel a su costumbre, Milei se reunirá con empresarios de alto nivel y en el evento estarán presentes representantes jerárquicos tanto de compañías importantes como del Gobierno nacional. Por este motivo, no está previsto un encuentro protocolar con el gobernador Alfredo Cornejo quien antecederá a Milei con una charla antes del cierre de las 19. Sin embargo, sí existiría un breve cruce entre ambos.

Los empresarios, en líneas generales, poseen expectativas moderadas en primer lugar por el estilo Milei. Debido a que suele hablar frente a empresarios y evitar las tradicionales promesas o anuncios para las regiones, lo cierto es que no se espera mucho en ese sentido. Sin embargo, más allá de las posturas, el sector privado ha marcado algunas cuestiones sobre las que es preciso avanzar.

Mauricio Badaloni, representante de Cuyo en la mesa chica de la Unión Industrial Argentina (UIA), comentó que la industria tiene algunos temores, pero que Milei ha llevado cierta tranquilidad al sector. Es que el presidente de la Nación estuvo en la UIA la semana pasada y allí admitió tener clara la importancia de desentramar la maraña impositiva para que las empresas puedan bajar costos y precios.

El presidente estuvo ante la UIA recientemente

“Ha sido positivo que declarara que no pretenden un industricidio ni una apertura indiscriminada antes de que algunas variables estén ordenadas”, expresó Badaloni. Esto implicaría que no se abrirían las importaciones de un día para otro sin darles a las firmas nacionales la posibilidad de competir en igualdad de condiciones. Sin embargo, la UIA aprovechará la visita de empresarios, políticos y funcionarios para insistir en la presentación (y aprobación) de la ley pyme.

Esta norma es apoyada por otras entidades empresarias como la Confederación de la Pequeña y Mediana Empresa (CAME) y la Federación Económica de Mendoza (FEM). Fuera de programa, el sector buscará reunirse con personas influyentes para mostrar la importancia de contar con una ley para las pymes nacionales. Entre otros, el objetivo es que se equipare la cancha para las economías regionales y que se tengan en cuenta las particularidades de los más chicos en el momento de pagar impuestos y otras regulaciones.

Desconfianza y reclamos

En medio de la devaluación de Brasil y de la menor competitividad argentina, Badaloni destacó con respecto a Mendoza que será clave el modo en que los costos implícitos se han comenzado a desregular. Celebró así la baja de algunos impuestos ya que esto impactará en la baja de precios así como el mencionado reconocimiento por parte del presidente de que son importantes algunas correcciones, antes de una apertura indiscriminada de las importaciones.

En este marco, Diego Stortini, vicepresidente de la Federación Económica de Mendoza (FEM), expresó que la agenda del IAEF es interesante. Sin embargo, destacó que no es política y que frente a una exclusiva audiencia de elites empresaria, no incluye a los dirigentes empresarios. “Se ve interesante, pero no creo que toque intereses de Mendoza”, opinó Stortini y deseó que se concrete la reunión con el gobernador Cornejo. Milei suele estar presente en las reuniones de empresarios

Por su parte, Gerardo Fernández, presidente de la Confederación de Pymes Constructoras (CPC), dijo que no tienen ninguna expectativa frente a la visita de Milei. El sector ha sido duramente castigado desde que comenzó este Gobierno y todavía no logran cobrar los certificados de obra facturados y auditados en su momento. “Acompañamos la necesidad de ordenar la macro, pero no vemos ningún indicio de que la situación se revierta ni en el corto ni en largo plazo”, sumó Fernández.

El dirigente de la construcción expresó que el Gobierno no solo ha incumplido todo tipo de contratos y compromisos que las empresas sí cumplieron, sino que pareciera seguir en la misma línea. “Para aprobar la Ley Bases se firmaron acuerdos con gobernadores para retomar algunas obras, pero eso sigue paralizado”, ejemplificó Fernández. Y sumó: “No cumplen ni siquiera lo que ellos mismos han firmado y estamos muy preocupados”.

En una línea similar, Rubén Palau, presidente local de la Asociación de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme), subrayó que la visita de Milei no genera nada para Mendoza. Subrayó que –en contra de lo que se dice- el Gobierno nacional le volvió a sacar a las provincias para darle a la ciudad de Buenos Aires. Agregó que falta mucho para que se materialice alguna inversión gracias al RIGI y que, en el camino, el mercado interno se cae a pedazos y –con él- las pymes junto a la industria nacional.