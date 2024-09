Las 8 subas y las 2 bajas que llegan en octubre e impactarán en los bolsillos

Los bolsillos no tienen respiro. Si bien el Índice de Precios al Consumidor (IPC) parece amesetarse en torno al 4%, ocurre un fenómeno particular. Por un lado, los bienes y servicios no dejan de subir, incluso superando al nivel de inflación. Por el otro, el poder adquisitivo no termina de recomponerse, y cada vez, se le hace más cuesta arriba al argentino de a pie hacer frente a todos los aumentos mensuales.

Los gastos vinculados a la vivienda llevan la punta, aunque no son los únicos. Sin embargo, también hay una buena noticia. Se redujeron los costos de producción de combustibles -nafta y gasoil- y del gas. Por lo que, el Gobierno aprovechará para dar una señal de alivio a los bolsillos y reducir tarifas. En este contexto, octubre llega con al menos ocho aumentos, y dos bajas.

Alquileres

Tras desregularse el mercado inmobiliario, hubo una diversificación de tipos de contrato de alquiler. Por un lado, quedaron aquellos acuerdos con actualización anual según la variación del Índice de Contratos de Locación (ICL), que elabora el Banco Central (BCRA), contemplando un mix entre las subas de la inflación y la variación de los salarios. Esta cifra alcanzó el 237,9% interanual en octubre.

Los salarios no dan abasto, y el poder adquisitivo corre detrás de la inflación.

Como cada mes, los inquilinos que deban actualizar el valor de su alquiler se encontrarán con un fuerte aumento. Por otra parte, en los contratos que se generaron a partir de este año, la tendencia fue acordar ajustes trimestrales o cuatrimestrales. Algunos optaron por el ICL y otros por la inflación, es decir, el Índice de Precios al Consumidor. En cada caso, los aumentos quedaron de la siguiente manera:

Actualización trimestral por ICL: 22,31%.

Actualización trimestral por IPC (inflación): 13,33%.

Actualización cuatrimestral por ICL: 37,76%.

Actualización cuatrimestral por IPC (inflación): 18,06%.

Expensas

Diego Javier Gallione, secretario General de la Asociación Civil de Defensa al Consumidor de Bienes y Servicios para la Propiedad Horizontal (Adeproh), detalló en diálogo con MDZ que el incremento será entre un 15% y 20%, variando según las reparaciones o mantenimientos que deban hacerse.

Prepagas

Las empresas de medicina prepaga siguen librando una batalla judicial por la desregulación de su sector. Mientras tanto, varias compañías ya comunicaron de cuánto será la suba de los planes a partir de septiembre, y efectivamente, superará al 4,2% correspondiente al Índice de Precios al Consumidor (IPC) de agosto, que se conoció en septiembre. Las cuotas de las prepagas aumentarán entre 4,5% y 5,9%, según la empresa.

Educación

Los colegios privados con aporte estatal aumentan mes a mes en línea con la inflación. En el caso del territorio bonaerense, la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de Buenos Aires (AIEPBA) confirmó que la actualización será del 4%.

Mientras que, en la Ciudad de Buenos Aires, aún no está definido el porcentaje exacto para octubre, pero se estima que rondará un porcentaje similar que el de la provincia.

Subtes

Desde el 1 de octubre la tarifa del subterráneo en Buenos Aires aumentará 16,46% y pasará a costar $757. Además, se informó también el incremento del Premetro que costará $264,95. Ambos valores aplican a quienes abonen con la Tarjeta SUBE registrada en el sitio oficial. Mientras que, quienes lo hagan mediante otro método de pago o no tengan la SUBE registrada pagarán $859,07 por el pasaje de subte y $300,67 por el de Premetro.

Mientras tanto, seguirán funcionando las bonificaciones para los pasajeros frecuentes del 20%, 30% y 40% cuando superen los 20, 30 y 40 viajes por mes, respectivamente:

De uno a 20 viajes: $757.

De 21 a 30 viajes: $605,60.

De 31 a 40 viajes: $529,90.

De 41 viajes en adelante: $454,20.

Tras idas y vueltas, subirá el boleto del subte.

Los pasajes gratuitos también seguirán en curso para jubilados y pensionados, personas con discapacidad, trasplantadas o en lista de espera.

La medida forma parte del nuevo cuadro tarifario que anunció el Gobierno porteño para agosto, aunque terminó postergándose hasta octubre. En lo que va de 2024, el pasaje de subte lleva un aumento del 588%.

Alumbrado, Barrido y Limpieza

La tasa de Alumbrado, Barrido y Limpieza (ABL) grava a todos los inmuebles situados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y obliga al pago de un tributo de carácter anual, dividido en 12 cuotas mensuales. Está conformado por la Tasa Retributiva de los Servicios de Alumbrado Barrido y Limpieza, Mantenimiento y Conservación de Sumideros (igual para todos) y el Impuesto Inmobiliario (progresivo y con alícuotas).

La metodología establecida para calcular el valor de cada cuota mensual es el promedio de los últimos cinco meses del IPCBA (Índice de Precios al Consumidor Ciudad de Buenos Aires). Es decir, que en septiembre el aumento será del 5%.

Aunque de manera dispar, las tarifas de servicios públicos suben en gran parte del país.

Tarifas de agua

Desde el mes pasado, rige la actualización mensual para la prestación de servicio de agua que otorga Aysa, que combina una fórmula entre el Coeficiente de Variación Salarial (CVS) que publica el Indec, el Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) y el Índice del Precios al Consumidor (IPC). La suba de octubre rondaría el 4%. Entre enero y septiembre 2024, la tarifa de agua aumentó 260%.

Aumento en puerta en los servicios públicos

El secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, adelantó que para octubre se barajaba un nuevo aumento de tarifas, que “no será sustantiva” y que “no superará la inflación”. Se estima que rondará el 4%.

Cabe recordar que, previamente, el Gobierno bonaerense aprobó un nuevo aumento en las tarifas del servicio eléctrico, que alcanzará a las distribuidoras como Edea, Edelap, Eden y Edes a aplicarse en octubre con una suba promedio del 4%. Este porcentaje puede variar mínimamente dependiendo de cada categoría y empresa proveedora.

Telefonía, internet y cable

Con la desregulación del mercado de telefonía, internet y cable, ahora los aumentos son mensuales. Luego de que el Gobierno desregulara las tarifas de internet, teléfonos celulares y servicios de cable, los precios suben mes a mes. Los valores venían, prácticamente, duplicando al nivel de inflación, pero esta vez romperá la tendencia. En octubre, el incremento promediará el 4%, variando un poco más o menos según la empresa proveedora y el servicio contratado.

Infografía: Pablo Álvarez.

Las dos bajas clave

A partir del martes 1° de octubre bajará entre un 3% y un 6% el costo del combustible en la Argentina. La iniciativa sobre los precios finales de la nafta y el gasoil es de YPF, por el momento, aunque se espera que otras petroleras que operan en la Argentina se sumen a la movida y también reduzcan los costos.

En este sentido, el CEO de YPF, Horacio Martín, explicó: "Esto para mí es un cambio de paradigma importante y lo tenemos que hacer en la Argentina. Para ser un país normal, cuando aumentó el petróleo tenemos que aumentarlo, y cuando baja, tenemos que bajar el precio de los combustibles".

Otra baja será en la tarifa de gas, que se espera, se reduzca en un 3%. Esta retracción responde a que cayó el valor de uno de los tres elementos que entran en juego a la hora de definir precios: el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST).

"El Gobierno aplicará una baja del precio de producción de US$3,45 a US$3,10 el millón de BTU (medida inglesa que se utiliza en el sector), que compensará la suba de 2,7% en el valor de transporte y distribución. La boleta final, por lo tanto, podría bajar hasta 6% para los usuarios de ingresos altos (N1) y un poco menos a los hogares de ingresos medios (N3) y bajos (N2), donde el valor de transporte y distribución tiene un mayor peso", consigna La Nación.