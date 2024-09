Cómo vender más sin invertir en publicidad: la técnica que aprendí en una tienda de ropa infantil

En un mundo donde parece que la publicidad es la única forma de atraer clientes, quiero compartirte una experiencia que me hizo recordar que las técnicas más efectivas a menudo son las más simples. Este aprendizaje vino de una tienda de ropa infantil, donde viví una estrategia de venta tan sutil como poderosa. Y lo mejor de todo: no requiere inversión en publicidad, solo una buena relación cara a cara con el cliente.

La experiencia: de una compra simple a una compra doble

Entré al local buscando un par de medias para mi hija. La vendedora, amable y atenta, me mostró unas opciones encantadoras. Mientras me ayudaba a elegir, me sugirió con naturalidad que, en lugar de un solo par, podría llevar dos: “Cuando tu nena esté usando uno y lo tengas que lavar, siempre es útil tener otro a mano para el recambio”.

Una sugerencia sencilla, pero que apelaba a una necesidad real. La vendedora no me vendía de forma agresiva, sino que entendía mi situación como mamá y me ofrecía una solución práctica. Luego, con la misma naturalidad, añadió: “Y si cambia el clima de repente, también vas a querer que tu nena esté abrigadita en el colegio” mientras me ofrecía como sugerencia evaluar tener siempre en su mochila guantes y bufanda.

Mi cabeza comenzó a pensar en todas esas veces en que me había encontrado desprevenida ante un cambio de clima, y claro, terminé comprando no solo el par de medias extra, sino también un par de guantes que ella no tenía. La conversación siguió y me comenta… Me gustaría mostrarte la textura de una nueva línea de pijamas que entraron para la próxima temporada que tienen una suavidad superior a todos los que conocí. Toma, sentila.

Como especialista en Marketing de diferenciación me entregué a disfrutar del talento de esta vendedora que parecía alumna de mis entrenamientos para dueños de negocios y equipos comerciales que con sutileza me conectaba con nuevas necesidades y propuestas tomando nota mental de sus estrategias para compartírtelas.

Qué hizo tan efectiva esta técnica

Creó una necesidad real: no me sugirió simplemente comprar más, sino que apeló a situaciones cotidianas que todas las madres enfrentamos: el recambio de ropa cuando se lava y estar preparadas para cambios de clima. Generó confianza: no se sintió como una venta forzada. En lugar de presionarme, me ofreció información valiosa y relevante para mi situación. Preparó una venta futura: aunque sabía que no compraría los pijamas en ese momento, la vendedora me los mostró para que pudiera sentir su textura y calidad. Ahora, cuando piense en pijamas para el cambio de temporada, su negocio será mi primera opción.

Acciones concretas que podés probar hoy mismo

Si tenés un negocio físico, te dejo algunas técnicas basadas en esta experiencia para que las pongas en práctica hoy mismo:

Escuchá y observá a tu cliente: aprovechá cada interacción para conocer las necesidades reales de tus clientes. Hacé preguntas abiertas que te permitan entender qué buscan y qué les preocupa. Ofrecé soluciones a problemas específicos: no vendas productos, vendé soluciones. Si vendés zapatos, por ejemplo, podrías sugerir llevar un par adicional para cambiar después de una jornada de trabajo o una opción más fresca para días calurosos. Anticipá la próxima necesidad: aunque el cliente no esté listo para comprar en el momento, planteales la idea de una futura compra. Mostrales productos que puedan necesitar más adelante y dejá que experimenten su calidad o utilidad. Creá una relación a largo plazo: no se trata de hacer una venta única, sino de convertir a cada cliente en un comprador recurrente. Recordá su nombre, sus gustos, y sus necesidades. Incluso, podrías seguir la venta con un mensaje de agradecimiento o un recordatorio amistoso sobre nuevos productos que puedan ser de su interés. Aprovechá la oportunidad para educar sobre tus productos: mientras estás en contacto con tu cliente, compartí información sobre cómo cuidar o usar los productos que vendes. Esto no solo agrega valor, sino que también puede conducir a ventas adicionales. Aprovechá cada interacción para conocer las necesidades reales de tus clientes.

La clave para vender más sin invertir en publicidad está en la conexión genuina con el cliente. Escuchar, entender sus necesidades y ofrecer soluciones adecuadas no solo genera ventas inmediatas, sino también fidelidad a largo plazo. Hoy, más que nunca, el cara a cara con tu cliente puede ser tu mejor aliado para diferenciarte y vender más. ¡Inténtalo!

* Constanza Sidoti es Lic. en Publicidad y Especialista en Marketing de Diferenciación para pymes, comercios y emprendedores.

