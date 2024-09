Calidad de servicio y experiencia de cliente... ¿existe la magia?

¿Existe la magia? Esa pregunta siempre me recuerda una frase que comparto en las formaciones que brindo a equipos comerciales. No nacemos siendo excelentes, debemos trabajar por la excelencia cada día, debemos impulsar la pasión por el servicio, la calidad y la mejora continua, tanto para nuestros clientes como para nuestros equipos y desarrollo profesional. En un mundo globalizado, con cada vez más competidores en el mercado, surge una pregunta crucial: ¿Cómo me diferencio? La respuesta es simple: ¡Hay que crear magia!

Sí, ¡magia! Porque hacer magia es trabajar en la experiencia de nuestros clientes. Todos podemos hacerla, sin importar el rubro o la industria en la que estemos. Por eso es fundamental aprender y entrenar. El primer paso es estar donde uno quiere estar y disfrutar lo que hace. Esto refleja las elecciones que realizamos día a día y su impacto en quienes nos rodean. Creo firmemente que, incluso con pequeñas acciones, podemos cambiar el mundo desde el metro cuadrado en el que estamos.

Para lograrlo, es crucial generar una cultura interna sólida, formar un equipo que comparta valores y sentido de servicio. El equipo que hoy te acompaña debe ser el resultado de aprendizajes previos, pero siempre con la convicción de no negociar el propósito como empresa ni los valores. La revolución cultural de una organización comienza puertas adentro y se expande hacia afuera.

También debes trabajar en fomentar una cultura de servicio, siendo facilitador, no burócrata. Empodera a héroes y heroínas, y aunque es siempre importante seguir procesos y criterios, no olvides ser cada vez más humano, más real, más sensible y humilde. Los pequeños detalles marcan grandes diferencias, y son en esos detalles donde la diferenciación se convierte en nuestro mayor valor agregado.

Personalización

La personalización ha avanzado más allá del simple "Hola, [Tu Nombre]". Las marcas pioneras están aprovechando la inteligencia artificial y el análisis de datos para entender a fondo las necesidades individuales de cada cliente, ofreciendo productos y servicios como si fueran trajes hechos a medida. Un informe de Accenture indicó que el 91% de los consumidores son más propensos a comprar a marcas que los reconocen, recuerdan y ofrecen promociones relevantes.

Casos de éxito: Starbucks y Spotify

Starbucks: a través de su aplicación móvil, Starbucks ha llevado la personalización a un nivel superior. La compañía utiliza el historial de compras de cada cliente para sugerir nuevas opciones y recompensa la lealtad con ofertas personalizadas. Este enfoque ha impulsado significativamente su participación de mercado y ha elevado la satisfacción del cliente .

a través de su aplicación móvil, Starbucks ha llevado la personalización a un nivel superior. La compañía utiliza el historial de compras de cada cliente para sugerir nuevas opciones y recompensa la lealtad con ofertas personalizadas. Este enfoque ha impulsado significativamente su participación de y ha elevado la satisfacción del . Spotify: ¿quién no disfruta de su playlist "Descubrimiento Semanal"? Spotify emplea algoritmos avanzados para comprender los gustos musicales de cada usuario, creando playlists personalizadas que hacen que cada usuario se sienta único. Esta estrategia no solo mejora la experiencia del usuario, sino que también aumenta el tiempo de escucha y la fidelidad a la plataforma.

El toque humano en la era digital

Si bien la tecnología es una herramienta poderosa, la verdadera personalización requiere un toque humano. La empatía y la comprensión profunda de las necesidades y deseos del cliente son esenciales. Las marcas que realmente destacan en la personalización no solo usan datos, sino que también escuchan, responden y se adaptan a los comentarios de los clientes en tiempo real.

A modo de conclusión, la calidad de servicio ya no es suficiente, debe evolucionar hacia la creación de experiencias memorables y personalizadas. Las empresas líderes que comprenden y satisfacen las necesidades individuales de sus clientes no solo se destacan en el mercado, sino que también garantizan un éxito duradero en un entorno empresarial cada vez más competitivo. Forjar conexiones auténticas con los clientes es la clave para la diferenciación y el éxito sostenido.

La personalización no es una moda pasajera, sino una evolución en la forma en que las marcas se conectan con sus clientes. Al personalizar la experiencia del cliente, las marcas no solo aumentan sus ventas, sino que también construyen relaciones más profundas y significativas con sus clientes. Como dijo Doug Lipp jefe de capacitación en la legendaria Universidad de Disney, “gestiona el detalle hasta que te llamen ridículo. Primero: aprende, luego entrena y por último transforma la realidad “.

Y tú, ¿cómo estás personalizando la experiencia para tus clientes? Marcos Lovera

* Marcos Lovera es Co Founder en Mangata Customer Development y docente en diversas cátedras para Escuelas de Negocios en Buenos Aires, Madrid y Guatemala.