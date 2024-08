Yerbateros paraguayos intentan ganarle el mercado sirio a empresarios argentinos

Mientras en la Argentina los productores yerbateros, cooperativistas y molineros están discutiendo por la desregulación del mercado yerbatero, los empresarios paraguayos están avanzando sobre mercados externos, principalmente en Medio Oriente. Buscan ganarle el mercado sirio a los empresarios misioneros y correntinos.

Concretamente, ingresando a Siria intentan ganarle a los propios empresarios sirios que producen y exportan yerba desde la localidad misionera de Andresito, principal productora de yerba mate del país.

Exportaciones a la carta

En tal sentido yerbateras paraguayas ya realizaron exportaciones por el 18% de las ventas de la Argentina en el primer semestre del año. Un valor que sigue creciendo y busca equiparar lo más posible a los envíos al exterior de nuestro país.

Como se mencionó los paraguayos empezaron a exportar a Medio Oriente, a mercados tradicionalmente copados por la Argentina y ahora, pusieron su mirada en el segundo mercado de exportación detrás de Siria: Chile.

En una entrevista con la revista Forbes edición Paraguay, el presidente del Centro Yerbatero Paraguayo, Eduardo Oswald, explicó cómo vienen creciendo en exportaciones y mercados y a qué apuntan ahora.

“En el mes de septiembre vamos a viajar a Chile para ver nuevos mercados”, dijo y agregó que “este mercado es un gran comprador, sin embargo, lo realiza con mayor volumen de Argentina, por lo que buscaremos aumentar la cantidad exportada”.

Chile significa para la Argentina casi el 10 % de sus exportaciones, según los datos de 2023. Es el segundo cliente detrás de Siria, y superando ampliamente a España, el tercer destino de la yerba argentina.

Ventaja para crecer

Paraguay corre con ventaja porque mientras acaba de lograr la calificación “investment grade”, que significa un sello de calidad sobre sus políticas macroeconómicas, tiene estabilidad en su moneda y baja inflación, la Argentina arrastra el cepo, el retraso cambiario, la inflación que sube los costos y encarece las ventas al exterior y otros problemas derivados de su economía.

Eduardo Owsald, titular del Centro Yerbatero Paraguayo, una entidad que aglutina a empresas como Kurupí, Campesino, Pajarito o Colón, que no tiene injerencia estatal, dijo que “cabe recordar que a la Argentina ya le “birlaron” un mercado así de importante. Fue cuando los brasileños se quedaron con el mercado uruguayo que tradicionalmente era de los argentinos.

“La yerba mate paraguaya, por su alta calidad, logró conquistar tres nuevos mercados y sumó un total de 22 destinos al cierre del primer semestre”, dijo Oswald Quien, quien no ocultó que su objetivo es mirar a quiénes le vende Brasil y Argentina e ir tras esos mismos clientes.

En el primer semestre del año, según los datos del Centro Yerbatero Paraguayo, se exportaron 3.672.500 kilos de yerba mate por un valor de US$ 6.381.808. Representan ya un 18% de las exportaciones argentinas en el mismo período, que ascendieron a 20.751.278 kilos, según los datos del INYM. Aunque el Centro Yerbatero Paraguayo no tiene participación estatal, eso no quita que las firmas trabajen en estrecha colaboración con el Estado para lograr nuevos mercados. Un modelo distinto al del INYM.

Buscan a los árabes

Por su parte, Naida Alderete, gerente General del gremio, indicó que Paraguay busca posicionarse en los mercados árabes, ya que son los mayores consumidores de yerba mate a nivel mundial.

“Paraguay por la calidad de la yerba mate, innovación y adecuación en los secaderos y molinos ha conquistado este anhelado mercado y la demanda sigue en auge para los próximos meses”, indicó.

Añadió que en el mundo solo existen tres productores de yerba mate, por lo que Paraguay compite en el mercado internacional con Argentina y Brasil, con la ventaja que las exportaciones van aumentando paulatinamente años tras año y conquistando mercados que anteriormente solos se abastecía de yerba mate Argentina como lo es Siria, Líbano, Chile entre otros, publicó Forbes.

Según los datos del gremio, la superficie de cultivo de yerba mate está en torno a las 21.000 hectáreas y se espera una producción de 45 millones de toneladas para este año. Estos números revelan el buen dinamismo del sector dado que crecería, en términos de producción, en torno al 20%.

Chile es, por lejos, el segundo gran cliente de Argentina en yerba mate, detrás de Siria. Recibió casi el 10% de las exportaciones en 2023, con 3,2 millones de kilos sobre un total de 36,5 millones de kilos enviados al exterior.

Dijo que desde el Centro Yerbatero Paraguayo vienen trabajando arduamente en la promoción internacional mediante el trabajo conjunto con Rediex – Ministerio de Industria y Comercio y el Ministerio de Relaciones Exteriores en materia de diversificación de mercados, identificación de potenciales importadores y la participación en la Feria de Alimentos más importantes del mundo.