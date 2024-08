“Con la desregulación yerbatera, Milei nos abrió las puertas de Argentina”

Mayor Otaño, es límite fronterizo con la ciudad misionera de Eldorado, separadas por el río Paraná, pero unidas por la balsa y la lancha que a diario navegan entre ambos puertos (ambas son propiedad del jefe comunal).

En Mayor Otaño, además de yerba mate se produce menta y, en menor medida, soja, naranja y otros cultivos. Paraguay, considerada la “Suiza” de América por su estabilidad económica. Tiene una inflación anual del 3,5% y un crecimiento del 4% anual, según su PBI, produce unas 115.000 toneladas de hoja verde y unas 35.000 toneladas de yerba canchada que se producen en los 17 secaderos existentes en el país.

Leonardo Morínigo es productor yerbatero e intendente de Mayor Otaño, conversó con MDZ sobre los cambios que generó en el negocio yerbatero la decisión de Argentina de desregular el sector.

- ¿Cuál la situación comercial de la yerba mate en Paraguay?

- Sin regulación: oferta y demanda. En Paraguay hay unos 10 millones de kilos de yerba mate canchada que debemos comercializar en el exterior, mientas haya sobrante de yerba el precio será bajo, máxime en nuestro país, donde el precio no está regulado, sino que se establece a través de la oferta y la demanda. Hoy tenemos problemas en la comercialización y, por tal motivo los empresarios estamos realizando inversiones en los secaderos para tener mejor calidad para poder exportar en un futuro.

- ¿Hacia qué país se exporta la yerba mate paraguaya?

- A pesar de las trabas arancelarias, estamos ganando mercados en el mundo con la yerba canchada, no al nivel de Argentina o Brasil, Medio Oriente es uno de esos mercados. Además, se nos abren las puertas de la Argentina con las nuevas reglamentaciones que puso en vigencia el gobierno de (Javier) Milei que hace que el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) no regule más el precio, ni tampoco tenga la potestad de contralor de la yerba mate.

Mencionó Medio Oriente, ¿Paraguay le está ganando el mercado de Siria a la Argentina?

- Se está exportando yerba mate canchada a Siria como a otros países de Medio Oriente. La calidad de la yerba paraguaya es de excelencia y, eso hace que podamos competir con otros países.

- ¿El mercado yerbatero en Paraguay está desregulado?

- Sí, la comercialización, tanto de la hoja verde como la canchada, salida de molino y el paquete en góndola es a través de la oferta y demanda. En rigor, el que maneja el mercado es el industrial y de ahí hacia abajo, es decir hacia el secadero y, por último, el productor.

- ¿El productor, que como usted menciona es el último eslabón de la cadena en Paraguay, cobra bien por kilo de hoja verde, en un mercado desregulado? En Argentina se desreguló el mercado yerbatero y trajo complicaciones para los productores que solicitan que se vuelva a regular.

- Creo que un mercado regulado por un gobierno no es conveniente porque le quita competitividad. En el mundo globalizado debemos presentar calidad que apetezca al mercado. Debemos ofrecer cantidad, calidad y un precio que permita competir. Cuando el Estado regula el precio de un producto, ya sea yerba, té u otro, el mercado no funciona. Está demostrado que un producto regulado no puede ingresar en ningún país, porque está sujeto a lo que determina un gobierno. Yo apoyo las libertades porque permite crecer en calidad, cantidad y en competitividad comercial. Si la Argentina restablece un mercado regulado, Paraguay seguirá ganando mercados internacionales. En otro orden si hay un precio definido por el Estado, el productor deja de producir calidad, cantidad y, por supuesto precio competitivo, y, eso es lo que hoy tiene Paraguay”.

- ¿A qué valor se paga en Paraguay la hoja verde y canchada de yerba mate?

- La hoja verde puesta en secadero se paga unos 1.500 guaraníes el kilo (unos 184,16 pesos), en tanto que por kilo de canchada se paga unos 6.000 guaraníes” (unos 736,66 pesos).

- ¿Ese valor le cierra al productor?

- Definitivamente no, sabemos que el precio debe mejorar, pero nada podemos hacer cuando el precio de la canchada se ubica en los 6.000 guaraníes. Insisto, el precio de la hoja verde en Paraguay tiene que mejorar y, la única manera que hay para que mejore es invirtiendo en los secaderos, para que el producto gane mercados internacionales.

- ¿A salida de molino y en góndola a qué precio se comercializa?

- No tengo los precios exactos porque nosotros nos dedicamos a la venta de canchada, pero el precio entre salida de molino y góndola se maneja en los mismos porcentajes que en la Argentina. (Según fuentes consultadas el precio de la yerba salida de molino es de unos 10.000 guaraníes, unos 1.200 pesos y en góndola se cotiza a unos 14.800 guaraníes, unos 1.800 pesos).

- ¿Molineros argentinos buscan yerba canchada paraguaya?

- Tenemos empresas argentinas legalmente constituidas que se encuentran instaladas en Paraguay porque se dan buenas condiciones de trabajo.

Inversiones extranjeras

- Se dice que Paraguay es la Suiza de América…

- Sí. Esperemos que sigamos así. En 2023 cerramos con una inflación del 3,6 % anual, y vamos en esa tendencia en 2024, tenemos mano de obra, energía barata. Tenemos todas las condiciones para que Paraguay sigua siendo un país que permita las inversiones extranjeras por sobre todas las cosas.

“Podemos programar a largo plazo”

- Quería separar en esta entrevista al empresario del intendente, pero difícil no preguntar. Cómo político opositor por un lado y como empresario, ¿cómo ve el accionar del gobierno que encabeza el presidente Santiago Peña?

- El país está económicamente estable y, como le dije, esto permite que los empresarios podamos programar a largo plazo. En otros aspectos se debe mejorar, como ser en la seguridad jurídica, seguridad interna, salud y educación. Más allá de mi postura política opositora debemos acompañar al gobierno nacional que hace unos meses asumió.

- ¿Paraguay sigue creciendo?

- Sí. Está en los primeros lugares de la región. Somos un país sumamente agrícola con producción de soja, tabaco, caña de azúcar, algodón, maíz, verduras y frutas tropicales. (Pronostican que la economía paraguaya crecerá 4 % este 2024, un ajuste al alza en la proyección frente al informe del mes pasado, según el reporte Macro Paraguay del banco Itaú. Esta cifra se ubica por arriba de la proyección oficial del 3,8 % del Banco Central del Paraguay).