Argentina sostiene el superávit comercial con Brasil por el derrumbe de las importaciones

La balanza comercial de Argentina con Brasil registró en el primer semestre un superávit de US$ 107 millones, lo que implica un radical cambio respecto del mismo tramo del año anterior cuando fue deficitario en US$ 3.504 millones, según el informe de la consultora ABECEB en base a datos del ministerio de Economía de Brasil.

En el mes de junio, Argentina volvió a registrar un leve superávit comercial de US$ 49 M, el cuarto consecutivo luego de un balance positivo de US$ 111 millones en marzo, de US$ 116 millones en abril y de US$ 23 millones en mayo.

Un dato preocupante es la reducción del flujo comercial bilateral que en el sexto mes del año totalizó US$ 1.969 M, marcando una retracción del 31,6% interanual.

Importaciones

La principal retracción se produjo en las importaciones desde Brasil que alcanzaron los US$ 960 millones y mostraron una reducción muy fuerte del 50,8% interanual. De esta forma, marcan 11 meses consecutivos de caída interanual, registrando la peor baja desde mayo de 2020 (-55% anual). Considerando todo el primer semestre, las compras externas han acumulado una disminución del 36,7% interanual contra igual trimestre de 2023.

El sector automotriz anotó profundas bajas en las importaciones de vehículos automotores para transporte de mercancías que se redujeron 43,5% interanual, cayendo a US$ 27,7 millones. El rubro de partes y accesorios de vehículos automotores mostró una baja del 42,1% interanual. Por el contrario, las compras de vehículos automotores de pasajeros mostraron una suba de 7,5% anual y cerraron el primer semestre con una participación del 13,8% sobre el total.

En cuanto al agro, las compras externas de soja mostraron un descenso del 99,5% respecto a junio de 2023, cayendo de US$ 541 millones a tan solo US$ 2,7 millones, en un contexto en que ya no es necesario importar como el año pasado cuando hubo escasez de la oleaginosa en el mercado interno producto de la sequía.

Exportaciones

Las exportaciones argentinas a Brasil mostraron un desempeño algo más alentador alcanzando los US$ 1.009 millones en junio y registrando una suba interanual del 8,8%, tras la caída del 3,9% que se había verificado en mayo. En el acumulado del año, las ventas externas han mostrado una suba del 2,4% anual.

Como es habitual se destaca el agro con un desempeño mixto: las ventas a Brasil de trigo y centeno sin moler crecieron un 18,8% anual y cerraron en un 8,6% del total exportado. Este rubro acumula una suba del 23,2% anual en 2024.

Por el contrario, el segmento de cebada sin moler se redujo en un 41,2% anual. En tanto, las ventas de preparados y cereales, harinas o féculas de frutas o verduras cayó un 26,5% anual.

El sector automotriz también presentó una dinámica mixta: el rubro de motores de pistón y sus partes lideró las bajas y se contrajo un 29% anual. Lo mismo ocurrió con las ventas de vehículos automotores de pasajeros que mostraron una fuerte reducción de 23% interanual. La excepción fue el rubro de vehículos automotores para transporte de mercancías, que creció un 15,8% anual.

Por último, la industria petroquímica argentina mostró un desempeño matizado, pero más positivo. Las ventas de aceites combustibles de petróleo o de minerales bituminosos se contrajeron de US$ 18,5 millones en 2023 a US$ 1,2 millones este junio con una baja de 93,4%. Por el contrario, otros componentes mostraron fuertes subas, lideradas por otros materiales plásticos en forma primaria, que crecieron un 192,1% anual.