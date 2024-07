En pleno derrumbe de las importaciones, Argentina logró su séptimo superávit comercial consecutivo

Argentina logró en el mes de junio su séptimo superávit comercial consecutivo, con un saldo positivo en la balanza comercial de US$ 1.911 millones y un acumulado para el semestre de US$ 10.724 millones.

Este resultado fue producto un fuerte caída de las importaciones y una sustancial mejora de las exportaciones, siempre medido en términos interanuales. Las compras desde el exterior totalizaron US$ 4.679 millones y se redujeron en un 35,4%. Las ventas, en tanto, alcanzaron los US$ 6.490 millones, lo que significa una mejora del 21,7% anual.

La baja en las importaciones es la segunda peor contracción en los últimos quince años, luego del -36,7% anual de marzo. El dato se compone de una fuerte caída de los volúmenes importados de 34,5% anual, y una contracción en los precios de 1,7%.

El comercio bilateral con Brasil verificó un superávit de US$ 4 millones, producto de exportaciones que totalizaron US$ 990 millones (suba de 9% interanual), e importaciones que se contrajeron en un 52%, llegando a US$ 986 millones.

Para la consultora Abeceb, el superávit comercial llegará a estar a fines del 2024 en torno a los US$ 18.000 M, en contraste con un déficit de US$ 6.926 millones en 2023.

Fuente: Indec

Exportaciones

Los valores exportados crecieron por sexto mes consecutivo, con un acumulado en 2024 de 14% de aumento versus el mismo tramo de 2023. El dato se explica por un aumento de las cantidades exportadas del 30,2%, producto de la incorporación de los cereales que el año pasado no llegaron a puerto producto de la sequía, aunque con precios de exportación que cayeron 6,6% anual.

Las ventas de Productos Primarios mejoraron 62,8% y las de Manufacturas de Origen Agropecuario 27,2% anual. Puntualmente los valores enviados de Semillas y Frutos Oleaginoso aumentaron en un 308,6% anual (a US$ 708 millones). En el rubro Combustibles y Energía los envíos crecieron un 15,9% anual en cantidades y un 7,1% en precios.

Las exportaciones industriales, en tanto, volvieron a crecer en junio con una suba de 13,1% interanual en valores, gracias a un incremento del 15% en cantidades, y a una baja de 1,6% en precios. Los rubros que otorgaron tracción fueron Productos Químicos (+11,2% anual, a US$ 325 millones), y Material de Transporte Terrestre, rubro que contiene al sector automotriz, que creció un 14,8% anual a US$ 637 millones.

Respecto a la industria automotriz, las exportaciones totales de esta rama crecieron en junio un 11,5% interanual, gracias a una fuerte suba en el rubro de vehículos para transporte de mercancías, que se expandió un 40% anual, pero con una fuerte baja de 18,4% en las exportaciones de vehículos para transporte de personas.

Importaciones

La baja en importaciones fue explicada por una contracción en los volúmenes importados de 34,5% anual, y una contracción en los precios de 1,7%.

Todos los rubros presentaron bajas, lideradas por los segmentos atados a la industria. La peor caída se registró una disminución del 37,6% anual en Bienes Intermedios, explicada por una baja de 38,6% en cantidades pese a una suba de 5,8% en precios.

En segundo lugar, quedó el rubro de Piezas y Accesorios para Bienes de Capital, cuyos valores ingresados se redujeron en un 37,3% anual debido a una baja de 42,5% en las cantidades. Bienes de Capital sufrió una caída de 34,8% en sus valores, gracias a una disminución de 38,6% en las cantidades.

Por otra parte, las importaciones de Combustibles y Lubricantes bajaron un 31,2% anual y el rubro de Bienes de Consumo quedó un 29,7% debajo de sus valores doce meses atrás.

Para Abeceb, "cerrado el primer semestre con un superávit comercial superior a los USD 10,000 M, es de esperar que la tendencia creciente de las exportaciones en cantidades se mantenga, aunque principalmente impulsada por los sectores agroexportador y petrolero. Pese a esto, la estacionalidad desfavorable en la segunda mitad del año implicará superávit comercial decreciente".