Consumo: incentivos para apuntalar las ventas en momentos de "bolsillos flacos"

El impacto de la inflación en el consumo doméstico se hace sentir con fuerza, tras seis meses en los que según datos oficiales los precios subieron hasta casi 80% entre enero y junio. En este contexto, desde algunas entidades bancarias sacaron al mercado incentivos y beneficios para dinamizar las ventas.

El gerente de Distribución y Ventas del Banco Macro, Francisco Muro, observó que en las provincias hay distintas iniciativas, orientadas a favorecer el consumo y las ventas, en los diferentes rubros. Y mencionó, por caso, el que se implementó en Misiones, por impulso del gobierno provincial, con el acompañamiento de entidades bancarias.

"En las provincias hay distintas cosas y Misiones tiene su dinámica. Esperemos que, con todo lo que tenga, con la yerba, el té, la ganadería y la madera, eso termine de consolidarse, para seguir creciendo. Los programas Ahora Misiones -otorgan descuentos importantes con devolución de dinero- que el banco participa activamente y es el principal banco sponsoreando y motorizando esa parte del consumo en la provincia, claramente dinamizan", afirmó Francisco Muro.

En este sentido, sostuvo que se trata de cientos de millones de pesos volcados al consumo en los programas Ahora, "de miles de transacciones de consumo de todos los segmentos de clientes y eso realmente impulsa mucho".

Economías regionales

En el marco de la inauguración del edificio propio de la localidad misionera de Andresito, el funcionario de la entidad bancaria dijo que “queremos apalancar el crecimiento de las economías regionales y siempre somos optimistas".

La entidad invirtió unos 800 millones de pesos en la mencionada sucursal, que cuenta con una alta tecnología y el más moderno de los sistemas computarizados. “El desafío empresarial es estar en lo cotidiano del cliente, se llame una app, banco chat, un sitio por internet, cajeros automáticos, se llame, como también ocurre en la sucursal Andresito, sacar un préstamo en un local para financiar una moto o un electrodoméstico totalmente digital".

Muro subrayó que todas esas opciones son formas que tiene la entidad para acercarse al potencial cliente, y, "además, estar en la cotidianidad de la gente, los pagos de las transacciones, eso es nuestro desafío como banco", apuntó.

11 mil clientes, 500 empresas

Muro indicó, además, que la inauguración del edificio propio de la sucursal en Comandante Andresito responde a su peso específico productivo. El banco Macro decidió invertir en la provincia para apuntalar a distintas actividades productivas.

"Tenemos 11 mil clientes acá, con casi 500 empresas de distintos tamaños operando con la sucursal, pero también responde al potencial que le vemos a la zona, o sea creemos que es una zona que va a seguir creciendo donde nosotros tenemos que estar y queremos aprovechar y apalancar ese crecimiento con la combinación de atención personalizada y la mejor tecnología a disposición. Son cinco cajeros automáticos, dos terminales de autogestión, además de tres cajas de atención personalizada, forman parte de la nueva sucursal. “Somos un banco que creció desde el interior del interior”, resaltó Francisco Muro.

En declaraciones a la prensa dijo que “nosotros como banco tenemos la misión de dar créditos y de fomentar todo lo que tiene que ver con el desarrollo, en este caso Andresito, pero a todas las economías regionales el banco apoya especialmente".

Andresito es la localidad de mayor producción de yerba mate del país, a la vez que es una zona ganadera por excelencia.

En cuanto a la yerba se producen 32 millones de kilos por año, que en su mayoría se exportan a Siria y El Líbano. En cuanto a la ganadería se crían unas 33 mil cabezas que comercializan en toda la zona norte de la provincia de Misiones.

El gerente sostuvo que desde el banco acompañamos “el crecimiento y desarrollo de las economías regionales”. Recordó que este año implementaron nuevamente Naves, “un programa para emprendedores a nivel totalmente nacional". Agregó que "somos naturalmente optimistas, si no, no estaríamos invirtiendo en una sucursal como estamos invirtiendo y no seguiríamos desarrollando, por ejemplo, nuestra red de sucursales del banco más grande privado en términos de sucursales, de punto de atención", manifestó Muro.

"Ahora también hay inversiones tecnológicas muy fuertes para ir potenciando todas esas economías que en algún sentido también van creciendo”.

Muro señaló que también se observan otras dinámicas en todo el país, "como el litio en todo el norte, vemos lo que es Vaca Muerta, vemos el agro, el turismo, la vitivinicultura. El abanico es muy amplio, tiene un montón de cosas para crecer y nosotros humildemente ponemos nuestro grano de arena invirtiendo hoy, por ejemplo, en Andresito para tener esa sucursal",

Próximas inversiones

La inversión del Macro no se detiene en Misiones. Se trabaja en la remodelación de varias sucursales. Hay en proceso de instalación, 37 nuevos cajeros automáticos, que se sumarán a la red de 300 del banco, que en 70 localidades de Misiones es la única entidad bancaria.

"Esta sucursal es un sueño de muchos años. Andresito se merece esto porque es un pueblo que no para de crecer, muy pujante”, destacó el intendente de esa localidad, Bruno Beck.