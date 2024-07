El agro reaccionó a la salida de Fernando Vilella de Bioeconomía y a los cambios en la secretaría

Los cambios en la estructura gubernamental nacional no se detienen. Este miércoles se conoció la salida de Fernando Vilella de la Secretaría de Bioeconomía de la Nación, algo esperado y rumoreado en los últimos días. Su reemplazo es Sergio Iraeta, quien el pasado 4 de julio ya había estado reunido con el ministro de Economía, Luis Caputo, y con los máximos directivos de la Sociedad Rural Argentina.

Esos fueron los primeros indicios del nuevo rol que el abogado y productor agropecuario, que hasta la fecha se desempeñaba como subsecretario de Producción Agropecuaria y Forestal en la Secretaría de Bioeconomía, tendrá de ahora en adelante. Además, la cartera recuperó su antigua denominación, Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.

Desde las distintas entidades agropecuarias del país se hicieron eco del cambio, en su mayoría, esperando “señales” por parte de las nuevas autoridades, y diálogo. El presidente de Federación Agraria Argentina (FAA), Elvio Guía, expresó su deseo de que “se ponga en marcha la secretaría”. “Más allá del nombre propio, para nosotros lo importante es la herramienta, ya que es fundamental que el sector empiece a ver señales claras y medidas que favorezcan a los productores, sobre todo los de menos escala, que esperan soluciones, en algunos casos con urgencia, y en otros, que se vienen aplazando desde hace años”, aseguró.

Para el representante de la FAA, la renovación de autoridades presenta dos realidades para los productores: “Por un lado, el cambio de funcionarios implica volver a iniciar diálogos con los nuevos actores que asuman, lo cual implica más tiempo para encontrar las soluciones necesarias; pero por otro, también nos permite pensar que quizá Sergio Iraeta pueda darnos respuestas y logre contar con más respaldo en el ministerio del cual depende”, opinó.

Sergio Iraeta es el nuevo secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. FOTO: Evento Todo Láctea.

“Es claro que el reemplazo no resuelve los problemas que tenemos, pero esperamos que el nuevo secretario cuente con el apoyo político necesario para encontrar las soluciones tan esperadas. Como dijimos previo a la firma del Pacto de Mayo, los productores y las entidades que los representamos, queremos ser parte del desarrollo estratégico de nuestro país, contamos con la fuerza de trabajo y la potencia para hacerlo, si los funcionarios nos escuchan, atienden nuestras realidades y nos dan la oportunidad”, completó Guía.

En este sentido, se sabe que Sergio Iraeta, pese a no ser tan conocido en el ambiente agropecuario, mantiene un lazo familiar (es concuñado) y político con Juan Pazo, secretario de Producción y hombre cercano al ministro de Economía, Luis Caputo.

Carlos Castagnani, presidente de las Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), comentó a MDZ que, si bien estaban al tanto de rumores de cambio, lo sorpresivo fue el momento en el que se dio. Asimismo, aseguró que habían tenido algún tipo de contacto desde las CRA: “Sabemos que es un profesional, abogado, productor agropecuario. Así que, bueno, por supuesto que eso es lo que sabemos hasta ahora", dijo.

“Cómo impactará el cambio es una pregunta sin respuesta porque habrá que ver el desempeño del nuevo secretario. Por supuesto le deseamos éxito para su gestión, pero no podemos hoy decir si es positivo o no", afirmó sobre los movimientos de las últimas horas.

Para Castagnani, el sector precisa en este momento “mensajes de acciones concretas”, más que grandes cambios. “Es el mensaje que está esperando el sector, son muchos los temas a tratar. Para empezar, el Impuesto al Cheque, Impuesto País, y después, crédito blando para la producción y una ayuda a las provincias por emergencia. A modo de ejemplo, lo que está pasando en la Patagonia, con la nieve. Ahí debe estar sin demora ninguna porque el productor está perdiendo mucho capital, entonces creo que ahí debe estar ayudando la nueva secretaria", completó. El comunicado oficial de la renuncia de Vilella y el nombramiento de Iraeta.

Qué opina la vitivinicultura sobre Sergio Iraeta

Desde el sector vitivinícola también opinaron de los cambios en la actual Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. Consultado por este medio, Mario González, presidente de la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar), contó que desde la entidad habían podido “trabajar muy bien” con Fernando Vilella en los últimos siete meses.

Incluso, el sector estuvo trabajando de manera articulada en la última acción que Vilella tuvo como secretario en la gira oficial en Asia. “En estos breves siete meses, hemos trabajado compartiendo información del sector, compartiendo seminarios de Bioeconomia, como así también coordinamos acciones de trabajo y vinculaciones en el continente asiatico del cual tuvo su última acción en el cargo”, comentó González.

El dirigente de la Coviar mostró la buena predisposición del sector para trabajar del mismo modo con Sergio Iraeta. “Al nuevo secretario le deseamos lo mejor, y nos ponemos a disposición, de igual manera, para trabajar en conjunto y coordinar acciones que nos permitan un buen desarrollo de la Viticultura Argentina”, cerró.

Por su parte, Sergio Villanueva, gerente del Fondo Vitivinícola, coincidió en que el cambio era algo esperado en los últimos días. En este sentido, aclaró que no esperan grandes cambios en un comienzo y que deben mantener próximas reuniones con las nuevas autoridades. “Nosotros ya nos habíamos reunido con Juan Pazo en distintas ocasiones. Me parece que es un poco la persona que está por arriba de la Secretaría y la que marca un poco el camino a seguir. No creo que tenga ningún impacto en las exportaciones, porque las exportaciones son un tema comercial y las reglas hasta ahora son las mismas que teníamos con o sin Vilella”, planteó Villanueva.