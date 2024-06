Un exministro de Economía de Macri advirtió al Gobierno por el fin del cepo

Hernán Lacunza, ex ministro de Economía en la gestión de Mauricio Macri, opinó sobre el posible levantamiento del cepo cambiario y consideró que si el Gobierno no avanza con la medida en el corto plazo será muy difícil la reactivación y "se va a complicar todo".

"Será difícil levantar el cepo si seguimos pronunciando un atraso cambiario y el gobierno abusó un poco de esa ancla cambiaria. Esas son alertas tempranas que piden una sintonía fina en el programa económico", explicó.

En diálogo por CNN Radio, Lacunza planteó: "La próxima etapa (del Gobierno) debería terminar, no inmediatamente, no la semana que viene, pero tampoco en un futuro demasiado alejado, con levantar las restricciones cambiarias".

Tras ello, agregó: "Y digo no demasiado alejado, porque si no, no va a haber crédito, no va a haber reactivación, entonces se va a complicar todo".

Asimismo, consideró que el Gobierno abusó "un poco del ancla cambiaria y en este primer semestre los precios fueron por ascensor y el dólar por la escalera".

Sobre una corrección en el tipo de cambio, comentó: "El dólar hace por las malas lo que la política no hace por las buenas. Aún cuando considerés que estés en el buen camino de hacer las reformas que hacen falta, en el trayecto tenes que sobrevivir".