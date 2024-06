Guillermo Francos apoyó a Luis Caputo y fue tajante: "Había anarquía en la obra pública"

El Gobierno se mantiene firme respecto al ajuste en los gastos del Estado y mantiene la motosierra encendida. En este sentido, avanzan con el nuevo modelo de obra pública y liquidan el plan creado durante el kirchnerismo. Ayer lo manifestó el ministro de Economía, Luis Caputo, ante empresarios de la construcción; y hoy, lo reafirmó el jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

"Había anarquía en Argentina con las obras públicas, no se controlaban. La gente no tiene conciencia de lo que pasa de cómo se administraban las obras públicas en Argentina durante mucho tiempo y eso no podía continuar. La mayoría de las obras públicas estaban paradas desde el Gobierno anterior porque no se pagaba, no le echen la culpa a este Gobierno", expresó en declaraciones con Radio Mitre.

El Gobierno le exigirá a algunas provincias que le devuelva los fondos otorgados para la obra pública.

Y continuó Francos: "El Presidente fue muy claro con el famoso ''no hay plata''. No hay para pagar la cantidad de obras públicas. La Nación, el poder político de ese momento, tenía más vínculo con algunos municipios o provincias que con otras, pero por ejemplo Schiaretti hacía obras y tenía una buena administración, por eso siguió ganando en Córdoba".

"La situación era compleja en Argentina, no es nueva, pero se está empezando a corregir", cerró.

Caputo ante empresarios

Caputo fue el encargado de cerrar la Convención Anual de Camarco, el evento de la Cámara Argentina de la Construcción. Ante un auditorio lleno de empresarios de uno de los sectores más golpeados por la recesión económica y por el ajuste fiscal del Gobierno que tiene uno de sus pilares en el fin de la obra pública, el funcionario intentó explicar el sentido de la política económica e hizo hincapié en la responsabilidad de la oposición kirchnerista en la crisis financiera de estos días.

El titular del Palacio de Hacienda argumentó que el freno vino porque la prioridad era llegar al equilibrio, para ganar esa confianza que hoy les hace valer con los cinco meses de superávit.

"Tomamos medidas muy dolorosas, todas absolutamente necesarias, pero había que eliminar el défiicit fiscal", señaló. Y aclaró que había que hacerlo rápido para generar confianza.

En este orden, Caputo detalló: “Recibimos 2700 obras, el 77% eran obras por convenio y obras menores. Cordón cuneta, techo de una pileta, baños en un cementerio. Casi el 80% de la obra era eso. Eso no es obra, es política. ¿Eso se tiene que hacer? si, pero que lo haga la intendencia, el gobernador. Nos costaba más la fiscalización de la obra que la obra misma. Nación tiene que hacer obras de infraestructura importante que sirvan al desarrollo, no un cordón cuneta. Aproximadamente 1950 obras eran de ese tipo. Hoy la mitad ya se la llevaron las jurisdicciones”.