Inflación y recesión: la contracara de la baja de precios en los materiales de construcción

En mayo, por primera vez en el año, el Índice de la Red Edificar (IRE) registró un descenso en los precios de materiales de construcción. Este índice, que mide los valores de casi 100 productos de construcción como hierro, hormigón, madera y ladrillos, proporcionados por las diez empresas que conforman la Red Edificar en Mendoza, mostró una baja interanual del 0,39% en mayo y un aumento acumulado del 13% en los primeros cinco meses de 2024, muy por debajo del 40% registrado en el mismo periodo de 2023. Sin embargo, este descenso se produce tras el aumento significativo de más de 44 puntos en diciembre de 2023 y en un contexto de fuerte baja en la actividad de la construcción, con caídas interanuales del 42% en marzo y del 37% en abril, según el Indec. La reducción de la obra pública y la incertidumbre que afecta la inversión privada contribuyen a esta baja de precios, reflejando una disminución en las ventas aunque se sostienen en pie. Para dar detalles de la situación general que vive el sector de la construcción, y para explicar a qué se debe esta baja, Diego Pérez Colman dialogó en una entrevista con MDZ Radio 105.5 FM.

"Hace años medimos a través del IRE, un índice de la red, una gama de productos que son populares, medios y de gama alta. A través de los meses, vamos viendo cómo se van proyectando esos productos. Esto lo hicimos desde mediados de la pandemia y yo diría que en estos últimos meses es donde los proveedores han retrotraído precios al mes de enero pero nunca a los meses de octubre, noviembre y diciembre que fueron los meses más duros en cuanto a aumentos, devaluación, cambio de gobierno y todo lo que ya sabemos", explicó el CEO de Hipercerámico, Pérez Colman.

El entrevistado continuó: "El efecto residual que tiene ese aumento, a pesar de que hoy bajamos precios con respecto a las listas a enero, no influye tanto en definitiva". Agregó que "no quiere decir que hoy no estemos vendiendo nada. Sí, estamos vendiendo. Lo que se siente más es de construcción en cuanto a construir propiamente dicho y, sobre todo, en obra pública tanto nacional, que es la que más detenida está, y un poco menos en la provincial".

A su vez Pérez Colman expresó que las expectativas dentro de las empresas constructoras que "alguna vez han trabajado en obra pública, hoy están con muchos proyectos de obra privada. La construcción es como andar en bicicleta y cuando uno para se cae", y agregó: "Después también está la famosa doña Rosa que viene cuando hay algunas posibilidades y aquellas que personas que tienen un proyecto que sí o sí tiene que llevar a cabo. Lo que puede suceder en algún momento es que ese proyecto, si los créditos hipotecarios son interesantes, lo haga con un crédito hipotecario y no lo haga con fondos propios".

Por otro lado, el empresario habló de sus expectativas y dijo: "Si comparo estos cinco meses, con mayo inclusive, con respecto al último trimestre del año pasado, octubre noviembre y diciembre, son difíciles de promediar con el resto de los meses del 2023, porque esos marcaron una bisagra. Si yo comparo esos tres que fueron tan significativos, te diría que a partir de enero, febrero, marzo, la venta bajó un 35% o un 40%. Pero eso también fue ficticio, no fue genuino para hacer un promedio como corresponde". Pérez Colman agregó que estas mediciones las realizan "no solo en pesos, sino en unidades o metros y pensamos que el segundo semestre las cosas van a ser diferentes por los presupuestos que están llegando, por lo que las empresas en forma privada se están lanzando a proyectar en nuevos emprendimientos". "Yo la esperanza no la pierdo nunca", aseguró.

"La economía es o expectativa buena o mala. Yo creo que hay una expectativa, hay una lucecita porque no se puede vivir ajustando toda la vida entonces, en algún momento, las cosas tienen que cambiar", dijo Pérez Colman y añadió con entusiasmo: "Yo hace 28 años que soy gerente general de Hipercerámico SA y crisis he visto muchas y nunca nos hemos arrinconado".

Por otro lado comentó que en su empresa no han habido despidos: "Al contrario, hemos tomado gente. Tuvimos aperturas de sucursales en pleno proceso. San Juan es una de ellas, San Luis inauguramos el año pasado, en diciembre inauguramos Arga, dentro de un mes inauguramos una en Chacras de Coria. En las empresas de la Red, también ha sido más o menos parejo. Pero sí entiendo que de repente quizás una constructora que se dedicaba a la obra pública los haya afectado".

