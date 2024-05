La contundente respuesta de MODO a Mercado Libre por las acusaciones de cartelización

MODO, la billetera virtual de los bancos, denunció a la plataforma de Mercado Libre por comportamientos anticompetitivos y presunto abuso de posición dominante. En este marco, la empresa fundada por Marcos Galperín, salió con los tapones de punta, rechazando la denuncia en su contra. Además, en el comunicado oficial acusó de “cartelización” a las entidades bancarias.

Santiago Eraso Lomáquiz, director de Legales de MODO, tomó el guante y refutó en declaraciones con Radio Mitre: “Eso es cierto, hay una denuncia del año pasado que nos fue notificada y ya respondimos”.

Y agregó: agregó: “Se denunció el año pasado que a través de las promociones excluimos a competidores del mercado, pero esa denuncia hecha a Defensa del Consumidor no presentó una sola cifra. Nos dicen que excluimos a los competidores y yo me pregunto: ¿cuántas billeteras multitarjeta hay? MODO y Mercado Libre”.

La contrarrespuesta de MODO a Mercado Libre.

Además, el vocero sostuvo que realizan los mismos reclamos que la empresa de comercio electrónico hizo en otros países:“Esto mismo que reclamamos nosotros, Mercado Libre se lo reclamó a Apple en Brasil y en México. Es decir, que ya tiene experiencia en este punto".

MODO con los tapones de punta

En la entrevista radial, ahondó:“La parte que no está bien son las conductas anticompetitivas. Esto es que en ocho de cada diez transacciones, el comerciante no puede elegir; está obligado a abrir una cuenta en la empresa de finanzas de quien domina todos los comercios del país. Los usuarios pueden pagar con cualquier tarjeta, pero no pueden usar cualquier billetera. Imaginemos que esto lo hiciera algún dueño de shopping, que dijera: ‘En mis shoppings, sitios donde pasa 80% del comercio del país, podés vender, pero cobrás con mi solución de cobros y te pongo yo las condiciones. Además, tenés que abrir una cuenta en mi banco, no podés ir a otro’. Imaginate que además diga: ‘Vos podés pagar con cualquier tarjeta, pero con mi billetera’. Esas son las conductas que marcamos”.

Y remató afirmando que Mercado Libre ya tiene una “colección” de denuncias por conductas anticompetitivas: "No vende productos de terceros, sino propios. En Mercado Libre la única cuenta que pueden abrir es Mercado Pago. Y lo del QR implica que no están abriendo servicios de cobro, como se lo demandó el Banco Central”.