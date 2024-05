Desafíos de la Ley Bases y la generación de empleo

Durante meses distintas instituciones que agrupan empresarios pyme de todo el país, visitaron diputados insistentemente presentando soluciones para favorecer el trabajo argentino y reactivar el mercado interno. Pero la puja legislativa, pareciera poner foco en medir sus fuerzas, para ver quién tiene el poder en la Argentina.

Mientras tanto, desde la casa legislativa se impone a la Ley Bases; pasar por la licuadora de una "casta negociación democrática".

Estuvimos conversando con Maximiliano Pisetta. Vicepresidente del Monapy, Movimiento Nacional Pyme.

-¿Qué ven de lo que quedó de Ley Bases?.

-La ley bases en lo que tiene que ver con la reforma laboral quedo absolutamente corta, insuficiente, escasa, deficiente, exigua y sin poder, creo yo, cumplir con el objetivo para lo que fue tratada: Generar puestos de trabajo.

La ley bases en lo que tiene que ver con la reforma laboral quedo absolutamente corta.

-¿Qué es lo que frena a una pyme y los emprendedores para generar mayor inversión y trabajo?

-Si bien entendemos que la eliminación de la ley 24013 (ley de multas) es uno de los factores y ahí si se da un paso adelante con la modernización laboral, un empresario pyme no toma mano de obra porque nos modifiquen el periodo de prueba de 3 a 6 meses o nos habilitan contratar 1 monotributista con 5 colaboradores. La problemática pyme es muchísima más profunda e integral

y por lo tanto para lograr resultados, el ataque a esos problemas debe ser de carácter abarcativo e integral.

Noticias Relacionadas Golpe a las pymes: nos han robado hasta el derecho a trabajar

-¿Qué significa para vos que los bancos ofrezcan créditos para pagar aguinaldos o sueldos?

-Nunca puede ser bueno tomar deuda para pagar sueldos o aguinaldos, es seguir encareciendo el costo que ya está por las nubes y nos hablan de un costo del 24 % anual, es una locura. Pero el país hace mucho tiempo es una locura o como digo siempre: un cambalache.

-¿Cuánto podrá aumentar la cantidad de puestos de trabajo en Argentina, con las condiciones de la nueva Ley Bases?

-Creemos que para generar empleo registrado en Argentina hace falta poner sobre la mesa el proyecto de ley del Monapy, que tiene 55 artículos y tiene respuestas a la problemática integral de la escasa generación de empresas y empleo en los últimos 20 años en nuestro país, para resumir: Conseguir financiamiento real, para las pymes y no las migajas que venimos recibiendo hace muchos años… y debe ser a plazos y tasas lógicas para poder producir con costos competitivos con el mundo.

Creemos que para generar empleo registrado en Argentina hace falta poner sobre la mesa el proyecto de ley del Monapy.

Foto: Freepik

Simplificar drásticamente la esquizofrenia de pagar más de 160 impuestos y muchos de ellos duplicados y hasta triplicados por municipio, provincia y nación. Reducir las cargas laborales, no salariales, porque es inviable para las pymes pagar por la productividad de 2 empleados 3 sueldos y medio, es decir que el Estado se lleva la diferencia y por eso tenemos costos altísimos para producir.

-Vos conocés bien el mercado interno y visitaste empresarios pyme en todo el país. ¿Qué es lo urgente para reactivar el mercado interno argentino?

-Las pymes ,que son el 98,7 del empresariado argentino, tienen como realidad que solo el 4.5 % tiene capacidad exportadora, por lo tanto el inmenso abanico de pymes del país vivimos del mercado interno, por eso es urgente en nuestro país lograr, más temprano que tarde, que no siga la caída de ventas por la descomunal perdida de la capacidad de compra de la gente que hace que caigan drásticamente ( entre 30 y 40 %) las ventas en todos los rubros, creo que no es necesario describir esto, ya todos lo saben, y esto trae una cadena negativa, nefasta caída de producción, caída del nivel de actividad y en breve, de no modificarse este paradigma, puede venir lo peor: caída del empleo, que es lo que tenemos que ir a frenar ya.

-¿Qué le quisieras decir al Ministro de Economía?

-Esto es lo que hay que decirle a gritos al Ministro de Economía: La gente no puede tener un trabajo en blanco y ser pobre por no poder acceder a la CBA (canasta básica alimentaria), no podemos permitir que nuestros jubilados tengan que optar entre comer y curarse y los sectores mas necesitados, salir a revolver basura para ver si pueden poner un plato de comida para sus hijos.

-¿De qué sirve mostrarle al mundo el ordenamiento de la macroeconomía si esto se va a lograr con porcentajes de pobreza jamás visto?

-Entendiendo, que están gobernando después del gobierno más nefasto y corrupto de la historia: Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Esperemos que el poder adquisitivo de la gente empiece a remontar y junto a la caída de la inflación, comience a generarse un círculo virtuoso que nos haga a todos felices. Ese es nuestro deseo y ponemos todo de nosotros para acompañar estos cambios que son urgentes y necesarios. Maximiliano Pisetta.

-¿Qué le quisieras decir a los diputados y senadores de la Nación?

-Por último, a los diputados y senadores, decirles que los cambios realizados en materia laboral, son un paso adelante, pero como dije al principio, no son suficientes, tenemos que seguir hablando y lograr modificar todos los impedimentos para generar trabajo y empleo en la Argentina. Necesitamos, en el lapso de los próximos 5 años generar entre 6 y 8 millones de puestos de trabajo. Hagamos ya, las modificaciones necesarias porque de lo contrario el futuro seguirá siendo oscuro. El proyecto de la ley integral Pyme de Monapy, la biblia para nosotros, está a disposición de todos, sin colores partidarios y pensado solo en el bienestar general y la Grandeza de la Patria.

Maximiliano Pisetta muchas gracias por seguir manteniendo tu empresa, por generar trabajo, por resistir a la adversidad y ser como todas las pymes la trinchera de una Argentina que no se rinde ante la desidia política. Mantenemos la esperanza queriendo confiar que las pymes, que son el sector que generan el 42% del PBI nacional, ofreciendo más del 70% de los puestos de trabajo, sean escuchados por la clase política y actúen dando las condiciones necesarias para poner Argentina de pie. Juan Pablo Pliauzer.

* Mg Juan Pablo Pliauzer, empresario Pyme.