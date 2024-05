En alza: Argentina vuelve a tener superávit comercial con Brasil

Con una mejora de las exportaciones y un fuerte desplome de las importaciones, la Argentina logró un nuevo superávit comercial con Brasil en abril de 2024.

Según la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), el saldo positivo fue de US$ 116 millones con un volumen de comercio bilateral que cayó un 9,5% interanual con un intercambio comercial de US$ 2315 millones.

Las ventas argentinas a Brasil crecieron un 36,7% con respecto a abril de 2023 al sumar US$ 1.215 millones. Las importaciones, en tanto, llegaron a US$ 1.099 millones. lo que implica una baja interanual del 34,1%.

Hubo una mejora en las exportaciones hacia Brasil. Foto: Télam

En el cuatrimestre el comercio entre ambos países acumularon un saldo positivo para la Argentina de U$S 35 millones, con un aumento del 2,8% en exportaciones y una baja en las importaciones de 29,8% contra el mismo período de 2023.

La mejora en las ventas hacia Brasil correspondió principalmente a la suba de vehículos automotores de pasajeros, cebada no molida, productos hortícolas frescos no refrigerados y trigo y centeno no molidos, mientras que la baja de importaciones se explicó principalmente por la baja de vehículos automotores de pasajeros, partes y accesorios de vehículos automotores, motores de pistón y sus partes y mineral de hierro.

Argentina se posicionó en tercer lugar entre los mayores proveedores de Brasil, detrás de China (US$ 4666 millones) y Estados Unidos (US$ 3.325 millones). .