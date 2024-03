La empresa mendocina que cumple 85 años y acaba de batir un récord en ventas

Desde hace varias décadas y desde sus modestos comienzos en 1947, INCA ya se perfilaba como una marca de calidad y compromiso con la familia argentina. En sus primeros años su fuerte fue la producción de fruta enlatada. La empresa de la familia Bestani con mucho sacrificio y trabajo, y tras una primera planta en la localidad de San Martín (Mendoza), inauguró en 1952 su segunda planta en San Rafael.

Por aquellos años INCA amplió de gran manera su producción, incursionando en la fabricación de tomates, duraznos y frutas disecadas, consolidándose como líder en el mercado.

Alejandro Bestani, presidente de la empresa es uno de los que impulsa el Movimiento Nacional Pyme (Monapy), que busca mostrar el peso del sector de las pequeñas y medianas empresas en la economía del país. Durante una visita a la planta de San Rafael, de la que participó MDZ, Bestani se refirió con mucho orgullo al aniversario de la empresa en Cuadro Benegas y más precisamente sobre el museo que conserva antiguas maquinarias de producción de alimentos.

La empresa posee un museo con la historia empresarial en fotos y antiguos envases.

Foto: INCA

"Más de una vez me han dicho, no vivas de la nostalgia. Y para mí no es nostalgia. Este museo de INCA sí es pasado, pero también es puro presente. Es una reserva de los valores que hicieron grande a una región del país. En este museo van a ver pruebas de valores, de familia, de coraje, de audacia, de mucho cariño, de amor por la familia, por la gente que nos rodea. De un gran compromiso con la sociedad, con la familia, son valores muy necesarios. Estos museos no tienen nada de nostalgia, son pura reserva de valor, con lo que somos y son también lo que podemos ser."

El secadero de fruta al sol que aún se conserva de los primeros años de vida de la firma.

Foto: INCA.

Y añadió también. "Es para entender que hay un legado que viene de atrás y que se proyecta hacia adelante, y lo podemos proyectar para adelante. Depende de nosotros y nuestra vocación. Todos los años venimos acá con la familia. Para nosotros es muy importante que los chicos nuestros vean esto, el legado tiene que continuar. Esos valores están vivos, en INCA están muy vivos. Algunos creen que vivimos del pasado, pero esta empresa está muy viva, no vive de la nostalgia, INCA el año pasado batió todos sus récords de venta históricos. Nosotros producimos, comercializamos y facturamos. Y pensamos crecer y seguir creciendo". Concluyó Bestani.

La historia de INCA. ¡Mirá el video completo!

En 1977 la empresa progresó en su historia al explotar sus propias plantaciones, convirtiéndose en el principal productor de frutas con carozo de Argentina. Este avance fue el inicio de una gran etapa cuyas virtudes se destacaron por la innovación y el compromiso con la calidad con el consumidor de siempre.

Con una rica historia de más de medio siglo, la empresa INCA promete seguir deleitando a los consumidores del país con productos de calidad, que reflejan lo mejor de la naturaleza argentina, reflejado en su icónico lema "De la naturaleza a su mesa".