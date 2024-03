Paritarias vitivinícolas: cómo se logró un gran avance con revisión trimestral

La primera reunión paritaria que tuvieron las partes se realizó en febrero y, aunque había coincidencia en la importancia de recomponer el salario del sector vitivinícola, recién ahora pudo firmarse el acta. De este modo, los trabajadores del sector vitivinícola lograron un importante incremento salarial durante los próximos tres meses, cuando se volverán a sentar a la mesa de negociación.

Para el sindicato es un triunfo ya que la recomposición es importante, mientras que desde el sector patronal también aseguraron sentirse satisfechos. En parte, porque esta vez se separaron ambas las negociaciones para los trabajadores de viñas y de bodegas, debido a los diferentes modelos de negocios. La diferencia de condiciones no solo entre productores e industriales sino también entre las dos actividades fue uno de los motivos que demoró el acuerdo, que finalmente se resolvió con éxito.

En un contexto recesivo en el que la venta de vino no deja de caer y cuando las exportaciones no se terminan de recomponer, el aumento no implica lo mismo para un pequeño productor que para una bodega mediana o grande. En este marco, los empleados de bodega y viña tendrán el primer incremento en marzo y el segundo en abril, que se extenderá hasta mayo, cuando vuelva a abrirse la negociación de cara a junio, julio y agosto.

Aumentos de más del 100%

De este modo, en abril el sueldo básico de un trabajador de viña será de $480.000 y de $518.000 para el de bodega. Se trata de lo que cobrarán los trabajadores de bolsillo sin contabilizar el porcentaje del bruto. El convenio ya se firmó y pronto será homologado por lo que el próximo sueldo se reflejará el incremento más importante que corresponde a marzo. Además, el tacho de uva también se incrementó y ahora costará $264,50 en neto y $320 en bruto. Para los contratistas, en tanto, se pactó un aumento de 40% para marzo y abril, con la idea de volver a discutir en mayo.

Los operarios de bodegas lograron una recomposición importante del salario neto.

Según Javier Galdeano, de la Unión Vitivinícola Argentina (UVA), entre febrero y mayo la suba promedio será de 85%. En marzo, se cobrará un aumento de 65% y en abril se completará la diferencia que se mantendrá en mayo. No es fácil calcular los porcentajes ya que existen escalas, asignaciones no remunerativas, un adicional por refrigerio y a algunos se les suma un pequeño aporte extraordinario para la obra social (Ospav). Este puede ser un porcentaje o una suma fija, según corresponda.

Por su cuenta, las distintas empresas también pueden tener esquemas de premios u otros beneficios que mejoren el salario de los trabajadores. En palabras del secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados Vitivinícolas Argentinos (SOEVA), Juan Carlos Aguirre, el incremento es importante. En febrero –y luego de una recomposición de emergencia en diciembre y enero dada la devaluación y la inflación- un obrero de viña ganaba $187.000 y uno de bodega, $250.000. Bajo este esquema, el aumento trimestral supera el 110%.

El Ministerio de Trabajo había anticipado que no autorizaría incrementos superiores al 12% entre marzo y abril. Sin embargo, ambas partes coincidieron en la vigencia de lo firmado y confiaron en el asesoramiento recibido por los mediadores de que se podrá avanzar sin problemas. “Había coincidencia en que los salarios estaban muy desalineados y la intención fue ir hacia algo más justo”, detalló Galdeano. Aguirre, por su parte, expresó que la recomposición era urgente, debido a que la inflación había dejado demasiado atrás a los trabajadores.