La factible teoría que plantea el Gobierno de Javier Milei para comenzar a salir del cepo

La eventualidad de una pronta levantamiento del cepo cambiario que todavía está en vigor para la adquisición de dólares, planteada por el Gobierno nacional, podría realizarse en la mitad del 2024, mientras se afianzan algunas de las condiciones para implementar esa propuesta, aunque una medida de esta envergadura no está exenta de riesgos.

El cepo, que se fue volviendo más riguroso tanto en términos administrativos como tributarios tuvo como objetivo restringir al mínimo la solicitud de moneda extranjera por parte de individuos y compañías en un contexto de escasez de divisas en las reservas del Banco Central. Fue implementado a finales de 2011 pero, con el paso de los años, se fue intensificando y las restricciones fueron en aumento.

El economista Carlos Burgueño se refirió a la actualidad económica del país en MDZ Radio 105.5 FM e hizo hincapié en las ideas que tiene el Gobierno nacional, de la mano del ministro de Economía Luis Caputo, para lograr el eventual levantamiento del cepo que plante el presidente Javier Milei.

"La teoría del Gobierno es que cuando empiece a solucionarse el cepo, va a comenzar una reactivación económica y va a empezar el derrame. Todo muy ortodoxo y liberal", sentenció el economista, y advirtió que "esto se producirá en el terreno del campo, fundamentalmente, pero también en la minería con el litio, la construcción, la industria química, la petroquímica, comunicaciones, algo de infraestructura y la energía, entre otros".

Además, comentó que "a partir de ahí surge el interrogante de cuándo todo esto va a llegar a la gente, y ahí es donde veo problema porque no son sectores, por ejemplo el litio, que va a ser algo extraordinario este año, y te lo puedo pronosticar y te lo puedo garantizar. Ahora, la gente del litio no va a ver nada, entonces creo que el problema es que el Gobierno lo va a ver, como vio el tema de la inflación en alimentos y actúo, y que algo va a actuar con respecto a hacer política activa para el mercado interno, cosa que hoy considera que no es necesario, pero creo que algo para el mercado interno va a haber".

