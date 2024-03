Sin precio para la yerba: correntinos e industriales pegaron el faltazo

Volvió a fracasar la sesión de precios de la hoja verde y canchada (estacionada) para la zafra yerbatera de invierno, que se inicia el primer día de abril y se extiende hasta el 30 de septiembre. El fracaso se debió a que, al igual que en las anteriores sesiones, faltaron los representantes correntinos y los industriales.

Como ya anticipó MDZ el precio debe aprobarse por unanimidad de los doce directores que componen el directorio del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM).

En el medio, algunos productores yerbateros continúan con la cosecha parada y otros cerraron acuerdos por su cuenta con las industrias. “Viene bastante complicado el tema porque el sector industrial no quiere presentarse y no lo hizo en las ultima dos sesiones. De seguir así esto, veremos cómo armar el expediente para pedir a Nación que fije los precios de referencia”, aseguró Jonas Petterson, miembro del directorio del INYM en diálogo con Radio República de Posadas.

Petterson está a cargo provisoriamente de las cuestiones administrativas dentro del organismo nacional, nombramiento que fue decidido por los mismos miembros del directorio del instituto, luego de que Nación no designará a un nuevo presidente.



Para los correntinos e industriales “las reuniones del INYM son inválidas, porque desconocen su legalidad y al presidente a cargo Jonas Petterson.

“El INYM es un organismo de carácter nacional y desde el 10 de diciembre está sin autoridad. Por diferentes motivos se demoró esta designación y ahora hay un director administrativo para seguir el funcionamiento burocrático, pero no tiene facultades de presidente”, sostuvo días atrás el ministro de Producción de Corrientes, Claudio Anselmo, en diálogo con medios correntinos.

Productores yerbateros piden un precio justo por su producción.?

Sin embargo, desde el INYM aseguran que este nombramiento provisorio se resolvió en una reunión de directorio y en respuesta a la incertidumbre que había por no poder avanzar en cuestiones importantes para el sector (como son las negociaciones de precios) por la falta de un presidente.

“La zafra gruesa sin precio”

De su parte, el representante del gobierno de Misiones en el directorio del INYM, Ricardo Maciel, calificó de “un día triste para el sector yerbatero”. “Hoy se cerró el tercer intento de sesión de precios en el INYM sin poder debatirse por no lograr el quórum necesario ante la ausencia de los directores representantes del sector industrial y del Gobierno de Corrientes, quienes plantean tal decisión amparados por el DNU 70/2023 del gobierno nacional, que recorta las facultades del INYM de fijar precio”, añadió, en declaraciones a medios provinciales misioneros.

“Lamentablemente, este año la zafra gruesa de cosecha (por el invierno) no tendrá precio base oficiales de cumplimiento obligatorio para la hoja verde ni para la yerba canchada”, sostuvo Maciel. Es que como plantearon algunos integrantes de la mesa, al no haber sesión tampoco habrá laudo. Por lo tanto, no se avanzó la discusión de precios.



Recordó que “el sector viene en un proceso de recuperación de la liberación de mercado de los 90, que produjo una alta concentración y en los últimos tres años, fue señalado por Coninagro (Confederación Intercooperativa Agropecuaria Limitada) como la economía regional mejor posicionada. Entonces -se preguntó- ¿con qué necesidad y urgencia, desregular un sector que supo tener buenos indicadores de crecimiento y la base para ello fue garantizar un precio base para la materia prima”.

Sostuvo que el DNU también quita al INYM la potestad de crear registros. “Esto es obligar a todos los operadores de la cadena a cumplir diferentes exigencias que permiten tener trazabilidad y corregir informalidad. El combo de no fijar precios y no tener registros para control es complicado. La corresponsabilidad gremial ante esta situación también está con señal amarilla”. El DNU 70/2023 firmado por el presidente Milei recorta funciones al INYM.

Precios actuales

Cabe recordar que la grilla de precios actual fue fijada por laudo durante el gobierno de Alberto Fernández, y está vigente hasta el 31 de marzo. En ese momento la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación estableció $250 y $950 por kilo de hoja verde y canchada respectivamente. Es un valor que se superó ampliamente, ya que se está pagando entre $350 para la hoja verde y $1.225 el kilo de canchada.

Para la zafra de invierno los productores solicitan $505 por hoja verde y $1.767 pesos por kilo de canchada, lo que equivale a unos 0,60 centavos de dólar oficial.

Corrientes contra Misiones

Según productores misioneros, los industriales y los representantes del gobierno correntino quieren la desregulación de la yerba mate y que el INYM, solo sea un organismo nacional de promoción.

De su parte el gobernador de Misiones Hugo Passalacqua, hace más de un mes instruyó al Fiscal de Estado, Fidel Duarte, para que presente una cautelar en contra del DNU ,que desregula la actividad yerbatera y limita las funciones del Instituto Nacional de la Yerba Mate.

La principal preocupación que planteó Passalacqua es que el DNU dejó “al INYM sin el manejo de recursos, no permitirle discutir y fijar los precios para cada zafra, entre otros recortes decididos por el presidente Milei”, expresaron desde la provincia. En este sentido, Misiones fue con una medida cautelar ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación contra los artículos 164 a 168 del Capítulo I del DNU N°7.

Esta no es la primera vez que el gobernador Hugo Passalacqua defiende la no desregulación del sector yerbatero. Durante su mandato anterior (2015/2019) se enfrentó contra el entonces presidente Mauricio Macri y el ex gobernador de Corrientes, Ricardo Colombi, quienes plantearon, en un encuentro en la ciudad misionera de Iguazú la desregulación del sector yerbatero.

Ente autárquico

El INYM es un organismo no estatal y autárquico creado en 2002 con el fin de promover, fomentar y fortalecer el desarrollo de la producción, elaboración, industrialización, comercialización y consumo de la yerba mate. Desde entonces, los productores yerbateros han pasado a formar parte de la toma de decisiones con respecto al valor de la hoja verde y de la yerba “canchada”, materia prima de la yerba mate elaborada.

Al Instituto lo maneja un directorio integrado por 12 miembros que representan a cada eslabón de la cadena yerbatera, incluyendo a los representantes de las provincias productoras -Misiones y Corrientes- y del Gobierno Nacional. El Directorio del INYM sesiona y toma decisiones con la mayoría simple de sus integrantes, excepto cuando debe fijar el precio de la hoja verde y de la yerba mate canchada, cuya definición debe ser por acuerdo unánime. Cuando esto no ocurre, los valores son determinados por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. La pelea por los precios llegó a desconocer a las autoridades del INYM.

Petterson, sostuvo que “este funcionamiento normal se ve interrumpido en estos momentos por conflictos internos del sector: los industriales y el Gobierno de Corrientes se niegan a reunirse para fijar los nuevos precios del producto ya que desconocen la vigencia del INYM”

Yerba mate importada

Entre los productos de la canasta familiar que el Gobierno nacional propone para ser importados aparece la yerba mate, lo que disparó las alarmas en Misiones, ya que la apertura de importaciones impacta directamente en los precios, que ya están atrasadísimos después de la última devaluación de diciembre.

Algunas industrias también se mostraron sorprendidas por el cambio en las reglas de juego y una eventual “competencia desleal” para abaratar costos.

Luego del anuncio de la apertura total de exportaciones de alimentos, el Gobierno nacional define la lista de productos que serán parte de la iniciativa. Desde la Secretaría de Comercio se trabaja en la lista de productos que estarán alcanzados por la medida, que tiene como objetivo generar competencia y provocar así una baja en los precios de la canasta básica.

“Hay empresas que traen yerba de afuera con el Gobierno nacional como aliado”, dijeron quienes se oponen a la importación. Para el sector productivo de Misiones el objetivo de habilitar la importación de yerba tiene como finalidad romper el equilibrio. “Acá hay materia prima, pero se la quiere traer de afuera para romper a nuestro sector”, dijo un director del INYM.

“Si algo logró el INYM el año pasado a fuerza de estrictos controles fue frenar la importación de materia prima desde los países vecinos, principalmente de Paraguay”; afirmó.

A inicios de 2024, aprovechando el momento de incertidumbre y de cambio de escenario, el directorio del INYM detectó que algunos molinos yerbateros de Corrientes introdujeron varios miles de kilos de yerba al país. “Supuestamente ingresa como materia prima molida para que procedamos (desde el Instituto Nacional de la Yerba Mate) a hacer todos los estudios de laboratorio que corresponden, nosotros vamos a hacer los controles que hagan falta para saber si es yerba mate canchada disfrazada como molida.

Estos son puntos muy finos sobre los cuales vamos a seguir trabajando, ahondaremos en lo ocurrido porque podríamos estar ante un caso de evasión impositiva directamente por hacer ingresar un producto por otro. Iremos al fondo con todas estas cuestiones. No vamos a permitir que nos vendan gato por liebre”, dijo el director por sector productivo del INYM, Marcelo Hacklander, en declaraciones a FM Santa María de las Misiones de Posadas.

“Son los mismos de siempre haciendo el trabajito de siempre”, aludió el dirigente yerbatero y productor. El año pasado las empresas tenían que tener una determinada diferencia entre el debe y el haber para importar materia prima. Con esa herramienta legal las empresas podían conseguir margen para ingresar yerba mate extranjera para elaborar dentro del territorio argentino.

“Por esta razón se está trayendo, pero nosotros tenemos serias sospechas de que no están trayendo lo que declaran, porque dentro de las declaraciones de Aduana y AFIP se puede hacer la declaración de yerba mate, canchada, molida a granel o molida en paquete. Y esa es la duda más importante que tenemos, porque trayendo yerba con esa figura de ‘molida’ si comprobamos que es canchada ya hablamos de evasión de impuestos”, amplió Hacklander al ser consultado por www.economis.com.ar.

De su parte, el responsable administrativo interino del INYM, Jonas Petterson, confirmó a el ingreso del producto y denunció la existencia de molinos formadores de precios que “traen yerba de afuera con el Gobierno nacional como aliado para romper nuestro sector”, acotó.

“Como productores nos preocupa que entre yerba de otros países porque significa que venderemos menos yerba de la que producimos, en el caso que estemos ante importación de yerba a granel sería muy grave”, analizó. Petterson dijo que la importación de yerba mate “afectará gravemente al productor misionero.

“Que se importe un producto que nosotros producimos acá, que logramos vender exactamente igual (poco más o poco menos) de lo que producimos y que se inyecte producto de afuera a nuestro mercado realmente va a perjudicar al productor misionero, sobre todo porque se va a generar una súper producción”, afirmó Petterson en diálogo con Radio República de Posadas.

Advirtió que “las importaciones de este producto podrían llegar de Brasil y Paraguay. Ellos tienen una sobreoferta de yerba mate que no tenemos nosotros, gracias al trabajo que se vino haciendo en el INYM, de tratar de equilibrar el mercado”.

Asimismo, señaló que el principal riesgo es importar la yerba molida, para que se elabore en el país y que se envase como producción nacional.

“Ahí nos complica a nosotros y complica al productor, porque en ninguno de esos casos va a decir yerba mate de origen brasilero, yerba mate de origen paraguayo”, apuntó el dirigente yerbatero.