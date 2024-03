CabaProp: la jugada de las inmobiliarias para darle transparencia al mercado

De a poco, los corredores inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires (Cucicba) van recuperando el terreno perdido. Es que con el auge de las plataformas online para publicar alquileres -Zonaprop y Argenprop- y franquicias como Remax, cayó su actividad a la par que crecían las operaciones con dueños directos y otras tantas ilegales. En este marco, el año pasado lanzaron CabaProp, un portal con altos estándares de seguridad, que desde este mes está abierto al público.

Diego Frangella, presidente del Cucicba resaltó en diálogo con MDZ que "todas las propiedades son ofrecidas por un Corredor Inmobiliario Legalmente Matriculado, y por ende, no hay peligro de estafa alguna". Además, el Colegio fiscaliza a sus matriculados y brinda el asesoramiento legal necesario ante el menor inconveniente.

CabaProp, el portal está abierto al público desde este mes / Foto: Cucicba.

Con la mira en afinar la puntería para generar la mayor cantidad de operaciones, y ante la gran oferta de plataformas para publicar propiedades en alquiler o venta, CabaProp se ofrece como una alternativa sin costo y sin límite de publicaciones para las más de 1500 inmobiliarias que operan en la Ciudad de Buenos Aires.

En esta línea, Frangella dijo: "Este año queremos que tenga difusión, que la gente conozca CabaProp y sepa que cuenta con un portal seguro en donde buscar. Incluso, tenemos un acuerdo con Mercado Libre para que los inmuebles que estén a cargo de un matriculado y cumplan con los requisitos, sean automáticamente subidos a nuestra plataforma".

Así luce el portal de CabaProp / Foto: captura de pantalla.

Otras cuestiones es que el portal le ofrece a los corredores inmobiliarios tres plantillas para que puedan hacer su propia página web y mostrar también sus propiedades. En el mismo sitio se puede acceder a los portales de Córdoba, Mendoza y Rosario; y está disponible una calculadora de alquileres.

Nuevas tendencias en alquileres

En la era Milei, se afianza un cambio: el 90% de los contratos de alquiler son por 2 años, con actualizaciones trimestrales o cuatrimestrales atadas al Índice para Contratos de Locación (ICL) tiene o al Índice de Precios al Consumidor (IPC), y pautados en pesos argentinos.

Otra tendencia que toma lugar es el cambio de barrio por los costos, los inquilinos se mudan a zonas con precios más accesibles o tipos de viviendas que no tengan expensas - como los PH-. En este marco, Flores, Floresta, Versalles, Devoto son los más solicitados.

En lo que respecta al tamaño de las propiedades, los de dos y tres ambientes llevan la punta. Como contracara, también son de los que más oferta hay. Los contratos de alquileres que se cerraron tras el DNU de Milei son por períodos más cortos.

En la Ciudad de Buenos Aires, un departamento de dos ambientes oscila entre los $220.000 y $320.00, en el caso de barrios 'top', los precios se elevan hasta los $400.000. Si se busca un inmueble de tres ambientes, el alquiler ya va de $350.000 a $500.000.

Otro fenómeno que se da es que el precio de un monoambiente no dista mucho de los de dos ambientes, porque suelen ser unidades nuevas y con amenities. Por su parte, los cuatro o cinco ambientes están cercanos al valor máximo de los tres ambientes porque si no, no hay quien lo pueda alquilar.

Los alquileres temporarios continúan en dólares y se localizan en zona norte, Recoleta, Palermo. Frangella señaló que no ha habido cambios, y que tampoco inmuebles destinados a este fin hayan pasado a la modalidad convencional.