En la cuerda floja: hay hasta un 40% de morosidad en el pago de las expensas

Los salarios continúan licuándose y el dinero no alcanza para hacer frente a todas las obligaciones de pago que tienen los argentinos. En este contexto, deben elegir qué pagar y qué quedará para más adelante, cuando su bolsillo se lo permita. Según pudo saber MDZ, la morosidad en expensas subió entre un 33% y un 40%.

"El impacto de la actual crisis empeoró la situación de los inquilinos. Las expensas son las primeras elegidas a la hora de no afrontar su pago, ya que los intereses a abonar hoy no son tan altos y el no pago del alquiler puede conllevar la rescisión del contrato y un desalojo", expuso Mariano Malbrán, director ejecutivo de la Cámara de Empresas de Servicios Inmobiliarios (CAMESI).

Y para graficar detalló que "hay más de un 40% de morosidad en el pago de las expensas por parte de inquilinos de todo el país".

"Lo que ocurrió con la asunción de Milei es la gran inflación y el no aumento de los salarios, que hizo que mucha gente tenga menos ingresos reales. Ahora bien, la morosidad de expensas ya viene desde hace aproximadamente 12 meses", aclaró Malbrán.

El salario continúa en picada y crece la morosidad en obligaciones como el pago de expensas.

En esta línea también se expresó Marta Liotto, expresidenta de CUCICBA y operadora en el mercado inmobiliario, queen afirmó: "Hay retraso y morosidad con el tema de las expensas. Cuando se liberaron los subsidios de agua y gas, a quienes tienen caldera les fue un cimbronazo. Los valores se han disparado más que mucho".

"En algunos casos está alcanzando el 50% de la locación y se está dificultando el pago en muchísimas de las unidades en los edificios. Podemos decir que un tercio de las unidades tienen retraso en el pago de expensas. Incluso, en algunos casos tienen hasta dos o tres meses de demora", agregó.

Ecos de la morosidad

Como efecto dominó, la plata que no se recauda, después falta para cubrir gastos y/o arreglos del edificio.

"Nosotros estamos viendo que los inquilinos vienen, nos traen los alquileres y nos comentan que los consorcios donde tienen que recaudar dinero para hacer determinado trabajo están los arreglos pendientes, porque los administradores no pueden aumentar las expensas porque la gente tiene gran dificultad para pagarlas", dijo Liotto en diálogo con MDZ.

Por su parte, Malbrán graficó: "Impacta en las administraciones porque no pueden llevar adelante el mantenimiento del edificio. Y hay cuestiones que son esenciales, que no pueden ser dejadas de lado y que se necesitan pagar. Entonces se empiezan a retrasar los pagos de abonos, de ascensores, de bombas de agua, de diversas cuestiones, que los edificios tienen pagos mensuales obligatorios y que no los pueden afrontar porque no cuentan con el flujo de expensas necesarias". A los administradores de consorcios se les complica afrontar arreglos en los edificios por la alta morosidad.

Acuerdos al límite

Si bien los inquilinos prefieren adeudar las expensas ante que los alquileres, hay un punto en el que deben negociar o van a juicio.

Diego Javier Gallione, secretario general de Asociación Civil de Defensa al Consumidor de Bienes y Servicios para la Propiedad Horizontal (Adeproh) indicó que "hay pocos juicios y se trata de llegar a un acuerdo porque el juicio es más caro y se tarda más en recaudar; mientras que con un convenio se evita todo eso".

"En general, lo que hacen los inquilinos, una vez que hay algún tipo de intimación del consorcio de copropietarios, es buscar un acuerdo previo al juicio, o en la mediación", sostuvo el director ejecutivo de CAMESI.

Los argentinos están asfixiados por la inflación y pelean día a día para satisfacer sus necesidades primarias. El panorama es complejo, y según pronostican economistas aún restan meses difíciles por delante. El tema vivienda marcará la agenda, y principalmente para quienes son inquilinos que en medio de la puja política todavía no tienen reglas claras.