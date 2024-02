Con derrumbe de importaciones, el Gobierno logra nuevo superávit comercial

La balanza comercial argentina dio positiva por segundo mes consecutivo como resultado de un leve repunte de las exportaciones y una marcada caída de las importaciones.

Según el reporte del Indec, el comercio exterior registró un superávit de US$ 797 millones en el mes de enero, lo que marca un contraste con el déficit de US$ 443 de igual mes del año pasado.

Mientras que las exportaciones tuvieron un aumento interanual de 9,6% para alcanzar US$ 5.398 millones, las importaciones cedieron un 14,3% para totalizar US$ 4.601 millones.

En cuanto a la ventas al exterior, el incremento se debió principalmente a una mejora sensible del 55,4% en productos primarios. Se debe tener en cuenta que en enero del 2023 la sequía provocó el derrumbe de las exportaciones agrícolas que este año se revirtió.

No obstante, la baja generalizada de los precios que impactó en una baja del 5,8%, hizo que la mejora fuera fundamentalmente sobre cantidades vendidas por la suba del 63,7%, con un total de US$ 580 millones exportados, de lo que cereales se llevaron US$ 493 millones.

En el resto de los rubros, aumentaron las exportaciones de Combustibles y Energía un 10,3%, las MOA (manufacturas de origen agropecuario) un 3,1%, Residuos y desperdicios de la industria alimentaria un 7,6%, productos de molinería y sus preparaciones 23,9% y carnes un 3,4%.

La principal caída se verificó en el sector de las exportaciones de manufacturas de origen industrial (MOI) con un descenso del 15,6%, equivalente a una baja de US$ 226 millones.

En el apartado importaciones, en tanto, sobresalió la disminución de la compra de combustibles y lubricantes, con una reducción de US$ 409 millones. Esta caída de 58,8% se debió a una reducción del 52,7% en las cantidades importadas, y a una disminución del 11,8% en los precios.

Otras bajas importantes se registraron en Piezas y Accesorios con una baja de 13,2%, Bienes de Capital con una caída de 11,8% y Bienes de Consumo con una reducción de 11,8%.

Un apartado destacado es el aumento del 77,1% en vehículos automotores, principalmente por una suba en las cantidades de 85,2%.