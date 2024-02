Aumentaron los biocombustibles y suman más presión al precio en surtidor

La inflación no da respiro, y febrero arrancó con una ola de aumentos. Uno de los incrementos que más afecta a los argentinos es el de los combustibles, ya que no solo impacta en quienes deben llenar el tanque de su vehículo particular, sino también a la logística y la cadena productiva de los bienes de consumo diario. Hoy, se descongelaron parte de los impuestos a los combustibles e impactaron directo en el precio en surtidor. Sin embargo, hay otras variables que entran en juego y que se deben tener en cuenta porque suman presión para que se desencadene una nueva suba.

Este jueves -y como ocurre cada mes-, la Secretaría de Energía, a cargo de Eduardo Chirillo, autorizó un aumento de los biocombustibles. De esta manera, se estableció que el precio mínimo de adquisición de biodiesel para su mezcla obligatoria con gasoil pasa de $923.590 a $940.334 por tonelada, lo que representa un incremento del 1,81%.

Además, fijó el precio mínimo de adquisición del bioetanol elaborado a base de caña de azúcar a $584,180 por litro, lo que representa un alza del 25,4% respecto del anterior valor; mientras que para el elaborado en base a maíz el precio quedará en $536,983 por litro, con una suba del 15,75%.

¿La suba de los biocombustibles pone presión al precio de la nafta?

Claudio Molina, analista de bioenergías y ferrocarriles, habló con MDZ y evaluó el funcionamiento del sector. "Lo más importante que hay que tener en cuenta es que cuando uno habla de petroleras, en general, se está hablando de toda una cadena de valor; pero el problema está concentrado en los refinadores de petróleo, es decir, aquellos que transforman el petróleo en combustible. El más importante es YPF", comenzó exponiendo.

Teniendo en cuenta de dónde se parte, al ser consultado por el impacto del aumento de los biocombustibles en surtidor, explicó que "cualquier aumento de precios en cualquier rubro o en cualquier producto, cambia las relaciones" y más en momentos como los actuales, en los que la inflación anual supera el 200%.

El aumento de los biocombustibles suma a la ecuación final del precio en surtidor, pero no es un factor determinante.

En este sentido, Molina hizo una aclaración y es que si bien afecta y suma a la ecuación final, no es un factor determinante. Además, si bien el aumento del biocombustible no es el de más peso en la cadena de producción y podría ser absorbido como un costo para evitar trasladarlo al consumidor, lo cierto es que el sector aún tiene un retraso en el precio de los combustibles.

Por su parte, fuentes del sector petrolero indicaron a MDZ, que el aumento de este jueves en surtidores se justificó en la actualización de los gravámenes y el incremento en el precio de los biocombustibles.