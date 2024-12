Qué son las criptomonedas y por qué están armando una revolución

Juan Pablo Da Rocha es especialista en Web 3.0, es decir la tecnología que busca descentralizar el control y la propiedad de los datos en internet y que incluye los llamados blockchain y las criptomonedas.

En días en que se produjo un crecimiento exponencial del precio del bitcoin, la principal criptomoneda, lo entrevistamos para que nos aclare que pasa en la actualidad en este mundo, que parece ser el mundo del futuro.

-¿Esto que está pasando con las criptomonedas es algo que va a seguir, algo a lo que hay que prestarle atención?

-Estamos en un momento súper especial. El bitcoin fue el primer dinero descentralizado, detrás vino Ethereum y un montón de otras tecnologías, y están realmente generando una revolución que se está iniciando en la parte financiera, pero le va a pegar a la política, a los Estados.

Es algo en lo que realmente hay que interesarse, hay que entenderlo. Es como la inteligencia artificial, se puede decir no sé si quiero trabajar de eso, pero seguro que tenés que entender lo que hay detrás.

Ahora, cuando sube mucho el precio, mucha gente está preguntando se invierte. Y yo lo que aconsejo es entender, tratar de entenderlo.

-Entonces, ¿qué es una criptomoneda?

-Una criptomoneda, básicamente el Bitcoin, que es por ahí la más interesante porque tiene detrás una filosofía, es una moneda descentralizada. Pero, ¿qué quiere decir descentralizado? Básicamente que hay un montón de gente que no se conocey que tiene como un pequeño banco en su casa, que son los nodos y permite que cuando alguien quiere hacer una transferencia de dinero no tenga que pedir permiso a ningún ente centralizado.

-¿La gran diferencia es que es descentralizado?

-Bueno, la descentralización es básicamente un protocolo, es decir, un programa o un sistema que ya está definido cómo funciona y nadie lo puede alterar. Entonces, si yo tengo mi clave, como si fuera la clave bancaria y yo le digo al sistema de Bitcoin que tengo esa clave y quiero transferir, no puede pasar nada en el medio que haga que esa transferencia no suceda, a diferencia de lo que puede pasar con un sistema bancario, por ejemplo. O que haya un problema técnico o que alguien tenga la cuenta embargada, inhabilitada e inclusive que alguien quiera transferir al exterior y no pueda.

Entonces es un cambio muy grande. Por primera vez se tiene un dinero 100% descentralizado, que devuelve el poder al individuo y también la responsabilidad, porque acá no hay mesa de ayuda.

El Bitcoin tiene algunas características súper interesantes como dinero. Por ejemplo, su inflación es decreciente, ya que está establecido que va a haber como máximo 21 millones de Bitcoin emitidos. No se puede, como pasa hoy con los Estados, emitir más plata, porque no está en el protocolo.

Ethereum es otra criptomoneda que lo que hizo fue tomar el código de Bitcoin, copiarlo y agregarle lo que se llaman los contratos inteligentes, es decir, permitir que ese dinero sea más programable que Bitcoin. De ahí nacen lo que conocemos como como las otras criptomonedas. llamadas en su conjunto Altcoin. Esas monedas alternativas están basadas en la tecnología Blockchain también, pero no todas tienen las mismas características. Entonces, por ejemplo, Ethereum está descentralizada tanto como Bitcoin y no tiene un límite de emisión.

-¿Todas las criptomonedas son iguales de seguras?

-No. Como te decía, son contratos y cada criptomoneda te permite hacer contratos inteligentes llamados tokens. En el caso de la blockchain de Ethereum, el Ether es la moneda con la que se pagan las transacciones y dentro de Ethereum, además se pueden crear un montón de tokens. Es dinero programable, cada quien puede generar su propia criptomoneda y programarla como quiera. Si Se programa bien, es segura.

Pero, por ejemplo, yo podría hacer una criptomoneda que sólo permita que todos me transfieran las criptomonedas a mi, pero no la pueden transferir a otros. O sea, pueden comprar pero no pueden vender. Esa es una estafa que ya ha pasado.

-¿Entonces, como evaluar una criptomoneda para saber que es segura?

-Mira, hay expertos que se dedican a eso. El mundo web3 es súper complejo y lo principal es saber, hay que entenderlo. Sino, salvo con las criptomonedas más grandes, Bitcoin, Ethereum, todas tienen riesgos.

-¿Hay que recurrir a las exchanges?

-Eso te da seguridad, pero también inseguridad en otro, porque vos estás saliendo del mundo descentralizado y entras a otro que operan como un banco. Cuando vos operas en un exchange no tenés las claves, es como si no tuvieras la llave de la caja fuerte. Entonces, si un exchange cae, por ejemplo, o lo hackean, vos perdés tus criptomonedas.

-¿Qué es la Web 3?

-Cuando hablamos de Web 1, hablamos de una web en la que la información nos venía y nosotros no podíamos hacer nada, no había interacción. En la web 2 empezamos a interactuar. Nacimos los prosumidores, quienes generamos contenido y consumimos a la vez. Pero una vez en la red, ese contenido deja de ser nuestro. Por ejemplo, sacas fotos, la subís a Facebook y desde ese momento son de Facebook y esa empresa puede hacer lo que quiera con eso, la puede borrar, la puede guardar, la puede publicitar. Sucede con cualquier red social porque están centralizadas.

En la Web 3 lo primero es la descentralización, como ya dijimos con Bitcoin, no tenés un ente central que pueda censurar. Y lo segundo es que utiliza blockchain, es decir que los activos que vos generás son tuyos, y están en algo así como tu billetera. Si vos te querés ir de una red social o a otra, siempre están en tu poder todas las cosas que vos generaste, las fotos, los comentarios, los mensajes, lo que sea que vos haya generado, no pertenece a ningún otro que no seas vos.¿Podemos decir que ese es el futuro de las redes sociales? Es una gran pregunta esa que es muy difícil de contestar. Porque Web3 tiene muchísimos valores, pero también va contra muchísimo poder. Entonces y por por ahora, web3. Además es bastante más complejo que Web dos. ¿Entonces hay que ver cómo termina esta ecuación, no? Si me decís me encantaría porque Web3 otra vez tiene muchos valores y cosas disruptivas que van a ser que harían un mundo mejor.

-¿Podemos decir que ese es el futuro de las redes sociales?

-Es una gran pregunta esa que es muy difícil de contestar. Porque Web3 tiene muchísimos valores, pero también va contra muchísimo poder. Además es bastante más compleja que Web 2. Por supuesto que me encantaría porque Web3 tiene muchos valores y cosas disruptivas que harían un mundo mejor.