Misiones es el primer estado subnacional del mundo en salir a ofrecer créditos de carbono

En un mundo que ya entró de lleno en la transición energética, la agenda incluye también la emisión y utilización de bonos de carbono, también llamados bonos verdes, lo que está dando lugar a todo un mercado de bonos de acuerdo a los créditos y débitos que tienen empresas y las propias administraciones públicas de los países.

Misiones es una provincia con balance positivo en esta materia, por lo que virtualmente ha pica en punta para posicionarse a nivel global. Sobre éste y otros temas, el ministro de Hacienda de Misiones, Adolfo Safrán, conversó con MDZ.

- ¿Cómo es el ingreso de Misiones en el mercado internacional de bonos de carbono?

- Misiones inició en 2021 el desarrollo del programa jurisdiccional JNR Redd+ a partir de la firma de un contrato con una empresa suiza llamada Mercuria Energy Trading S.A., que tiene una subsidiaria en la Argentina con actividades en Vaca Muerta. Las empresas, en especial europeas por el protocolo de Kyoto y el acuerdo de París están obligadas a presentar balances ambientales, por consiguiente, por sus actividades económicas, las empresas llámese petroleras o compañías aéreas, entre otras emiten dióxido de carbono y están obligadas por estos acuerdos a comprar créditos de carbono que estén certificados. En el año 2021 Misiones firmó el convenio con Mercuria Energy Trading S.A. Después de tres años de trabajo, que incluyeron, entre otros talleres de concientización en comunidades aborígenes y privados, se establece que los actores que participen deben comprometerse a reducir la emisión de carbono, es decir hacer más forestación. Misiones es una de las pocas provincias que cuida la selva con un 90% de biodiversidad, un tercio está intacta por el cuidado de la selva misionera.

- ¿Cuándo se hará la primera emisión de créditos?

- La primera emisión de crédito se hará en el primer trimestre del año 2025. Se estima que por la cantidad de créditos que se certificarán por el período 2017/2022, que es la primera línea base, se pueden llegar a generar créditos por 65 millones de dólares que son activos de la provincia y de los privados que participen con la provincia porque también pueden hacer su propio proyecto. Cabe acotar que las tierras en Misiones se clasifican en tres categorías: Verde, que es el uso total; Amarillo, el uso parcial y el Rojo, el uso reducido donde tiene que haber un proceso de recomposición de plantación nativa, los privados aliados con Misiones pueden recibir una participación del proyecto. La provincia de Misiones emitió el Decreto 2177 que establece que será el Ministerio de Ecología y Recursos Naturales, que llevará el registro de aquellos privados que deseen participar junto con Misiones y de aquellos que lo desean llevar a cabo en forma particular-

- ¿Qué porcentaje recibirán los privados?

- Un 30% en forma directa, de lo producido de la venta de los bonos, más otro 30% que se distribuye a la sociedad civil, incluyendo los privados, y el restante queda en el Estado Provincial porque se debe entender que parte de lo producido tiene otro destino. Esto significa que el Estado misionero lo reinvertirá en fortalecer los parques provinciales, contar con más guarda bosques, guarda parques, mayor equipamiento para evitar la desforestación inclusive clandestina y promover, por ejemplo, la agricultura familiar, entre otros. Se debe destacar que Misiones es el primer estado subnacional del mundo que sale al mercado de carbono a vender sus créditos de carbono.

- ¿Qué opinión le merecen las expresiones vertidas por la Mesa de Carbono Forestal, que salió a plantear su desaprobación del proyecto?

- La Mesa de Carbono Forestal tiene muy pocos participantes privados misioneros-. Es decir, son actores que pertenecen al sector privado fuera de la provincia, en su mayoría, que hacen declaraciones seguramente sin conocer en profundidad el proyecto y, por consiguiente, generan ese rechazo infundado. Por nuestra parte, hemos tenido reuniones con privados de Misiones que ya manifestaron su interés en participar dado que es un esquema de ganar-ganar, no a través de impuestos sino vendiendo en el mercado voluntario de carbono.

Tasa turística

- A partir del año próximo la provincia cobrará una tasa al turismo extranjero. ¿Cómo se cobrará y cuál será el destino del dinero recaudado?

- Esta tasa, que se cobra en varias ciudades del mundo e inclusive en CABA será una tasa muy módica. Puede llegar a ubicarse entre 1 y 1,5 dólares por día para los extranjeros; la van a cobrar los alojamientos y las páginas como de ventas de estadías hoteles y hospedajes con más de 3 estrellas. El argumento es que el turista extranjero hace uso de servicios subsidiados por la provincia como el transporte, servicios médicos públicos sin costo, el disfrute de la selva misionera, etcétera. La finalidad de la tasa será la promoción del turismo en el extranjero. En la actualidad Misiones recibe unos 500 mil turistas extranjeros por año, se prevé llegar a 2 millones en dos años y a 8 millones en 8 años. Aclaro que se cobrará en los hospedajes de hoteles de tres, cuatro y cinco estrellas y departamentos de alquileres temporarios

- ¿Quién será el ente recaudador y quien cobrará la tasa?

- El ente recaudador será la Agencia Tributaria de Misiones (ATM) y los agentes de percepción serán los hoteles o los departamentos temporarios, a través de las páginas web por las que se contrata el alojamiento. El dinero recaudado irá a una cuenta especial que será administrada por el Estado provincial y los privados.

Economía de frontera

- Hoy debido al cambio a los argentinos les conviene cruzar a Brasil y Paraguay para comprar mercaderías. ¿Cómo se está acompañando al comercio misionero de frontera ante esta situación?

- Con respecto al comercio fronterizo, desde el Gobierno provincial estamos siguiendo muy de cerca la situación, que fue muy variable a lo largo del año. El comercio fronterizo se maneja con el dólar blue, cuando éste subió entre junio y julio llegando a unos 1.500 pesos Misiones quedó competitiva con respecto al comercio de Paraguay y Brasil, salvo en algunos rubros como textiles y electrónicos. Ahora con un dólar blue en baja, esto hace que el comercio misionero no sea competitivo. Ésta es una realidad del comercio fronterizo, que tratamos de explicarle a los funcionarios nacionales que nos ayuden a cuidar la economía de frontera. Desde el Gobierno provincial continuaremos con los programas Ahora que otorgan reintegros, inclusive con la prórroga que hicimos en octubre, fueron con mayores montos de compras y de reintegros y con mayor cantidad de cuotas.

- ¿Tienen previsto sumar más entidades bancarias a los programas Ahora?

- El Banco Nación no renovó hacia fines del año 2023, pero se sumó el Banco Galicia, contamos con los bancos Credicoop y Macro.

- El Gobierno nacional lanzó el blanqueo de capitales. ¿También podría lanzar un blanqueo la provincia?

- El Gobierno provincial se adhirió al blanqueo nacional, en el que Misiones no les cobra impuestos provinciales a todas las personas que se adhieran al blanqueo nacional. Si una persona ingresa al blanqueo, ya sea trayendo dólares del exterior o informando propiedades que no están declaradas las agencias provinciales pueden presumir que fueron ventas no declaradas y como tales están sujetas al pago de impuestos provinciales como Ingresos Brutos. Como a diferencia de la ley del 2018 el actual blanqueo es coparticipable, Misiones recibe ingresos de coparticipación por lo que la gente declare en el blanqueo a nivel país, no cobrará impuestos provinciales como si lo harán otras provincias.

Cuentas equilibradas

- ¿Cómo está cerrando el año 2024?

- Estamos cerrando el año con las cuentas con un fino equilibrio. Tenemos una caída de la recaudación nacional interanual importante, con una coparticipación que cayó entre el 15 y 20% interanual. La recaudación provincial mejoró y esto demuestra que la economía provincial está mejor que la macro nacional, hoy el 67% es coparticipación”

- ¿La provincia está desendeudada?

- Misiones es una de las cuatro provincias con menos deuda pública. Los servicios de la deuda representan el 0,3% del presupuesto y el 90% de la deuda es en pesos.