El déficit fiscal no es la única causa de emisión monetaria

La tranquilidad que se observa en el mercado de cambios y la disminución en la tasa de inflación son dos de los dataos que el gobierno muestra como logros económicos. Además de mostrar que la economía dejó de caer y el riesgo país sigue bajando.

Cuando uno señala que la tranquilidad cambiaria no se explica por un ataque de confianza en el peso, sino que es producto de las intervenciones del gobierno en los mercados libres, desde el oficialismo sostienen que ahora es diferente porque hay superávit fiscal.

El problema que se presenta es que hay mucha simplificación en las explicaciones económicas. Una de ellas era creer que la única causa de la emisión monetaria es el déficit fiscal.

En realidad, esto no es así. Hay diferentes factores que llevan a la emisión monetaria. Una de ellas puede ser el déficit fiscal. Es decir, que el BCRA emita moneda para financiar el déficit fiscal.

Pero hay al menos otros dos factores que pueden generar emisión monetaria.

Uno de ellos es el control de cambios. Actualmente todos hablan del cepo, pero el cepo es solo consecuencia del control de cambios. ¿Qué es el control de cambios? Es una política cambiaria por la cual el gobierno fija un tipo de cambio oficial y obliga a los exportadores a liquidar los dólares que cobran por sus exportaciones en el Banco Central y, por definición, a un tipo de cambio menor al de mercado.

Justamente, esos dólares que el BCRA le compra a los exportadores los compra con emisión monetaria.

Se dice que esa emisión no genera problemas porque el BCRA emite pesos contra un activo que son los dólares. Sin embargo, desde el punto de vista monetario, esa moneda que emite el BCRA para pagarle al exportador puede ser demandada por la gente o no. Es decir, esos pesos que entran en circulación las gentes pueden sacárselos de encima rápidamente comprando dólares en el mercado libre, bienes o cualquier otro producto que lo defienda de la inflación.

Cuando una persona recibe pesos recién emitidos no pregunta si esos pesos fueron emitidos para financiar el déficit fiscal o para comprar dólares, simplemente lo quiere retener o no.

Decir que como el BCRA tiene dólares en el activo para vender en el mercado y rescatar los pesos que emitió y la gente no quiere, es diferente a emitir moneda para financiar el déficit fiscal es un absurdo. ¿Por qué? Porque el BCRA “vende” una mercadería que se llama pesos y no le preocupa que pierda calidad y sea rechazada por la gente porque tiene los dólares para rescatar esos pesos. Es como poner un comercio y ponerse contento que el producto que uno vende no es demandado por la gente.

Un tercer factor de expansión monetaria es lo que se conoce como redescuentos. ¿Qué son los redescuentos? Cuando hay una corrida financiera y la gente va en forma masiva a retirar sus depósitos de los bancos, los bancos pueden no tener la liquidez necesaria para enfrentar los pagos en ventanilla porque prestaron el dinero que los depositantes ahora van a retirar.

En ese caso los bancos centrales emiten moneda para prestarle a los bancos para que hagan los pagos en ventanilla y de esa forma tratar de frenar la corrida cambiaria, objetivo en el cual, normalmente, fracasan.

Entonces, el primer punto a resaltar es que la única causa de emisión monetaria no es el déficit fiscal. También hay otros factores de emisión monetaria.

Justamente las LEBACs nacen en 2002 cuando, luego de la devaluación y pesificación, la gente iba a los bancos a retirar sus pesos. Se produjo una corrida financiera y el BCRA emitió redescuentos para que los bancos pudieran hacer sus pagos en ventanilla. Para absorber parte de esa emisión, el BCRA emitió las LEBACs que luego fueron las LELIQs y posteriormente los pases pasivos.





En 2003, Néstor Kirchner termina el año con un superávit fiscal del 0,29% del PBI y en 2024 el superávit fiscal fue de 2,08%. Luego fue disminuyendo hasta que Cristina Kirchner lo pulverizó en 2009 y continuó el ritmo de desequilibrio fiscal decreciente.

Pero el kirchnerismo tuvo superávit fiscal los 6 primeros años de su gobierno, sin embargo, el kirchnerismo intervino el INDEC en 2007 porque la tasa de inflación se había disparado y corría riesgo la candidatura de Cristina Kirchner. Ahí es cuando empiezan a dibujar el IPC y luego siguen con otros indicadores.

¿Por qué hubo inflación si había superávit fiscal?

Porque había control de cambios y eso generaba emisión monetaria. Moneda que la gente no quería y se trasladaba a precios, con lo cual generaba presiones inflacionarias.

Para reducir la presión inflacionaria el BCRA absorbía moneda emitida vía las LEBACs.

Toda esta larga descripción tiene que ver con que hoy día se sostiene que al no haber emisión monetaria por el déficit fiscal, baja la inflación y se controla el tipo de cambio. Argumentación que es falsa dado que el control de cambios vigentes que sigue del gobierno de Massa, genera expansión monetaria y, al mismo tiempo, se interviene fuertemente en el mercado de cambios vendiendo dólares en el CCL además de abastecerlo con el dólar blend.

Basta con ver la evolución de los depósitos a plazo fijo que aumentan por encima de la tasa de interés para advertir que hay una fuerte apuesta a que la tasa le gane al aumento del dólar.

La noticia de la semana pasada fue que el gobierno está negociando con el FMI un nuevo acuerdo del cual podría tener fondos líquidos.

¿Para qué quiere el gobierno seguir aumentando su deuda pública? Seguramente para tener reservas en el BCRA y venderlos en caso de levantar el cepo y que el tipo de cambio se dispare, considerando el atraso cambiario que tenemos.

Ahora bien, sería absolutamente inmoral tomar deuda para que los que apostaron vendiendo sus dólares para colocarse a tasa y apostar a que salen antes que salte el dólar, el resto de la sociedad tenga que cubrirlos pagando esa deuda para que ellos puedan salir con un dólar barato subsidiado.

Es una inmoralidad porque si alguien quiere apostar a que la tasa le gana al dólar sabiendo que hay un evidente atraso cambiario que en algún momento pasará su factura, no asuma él el riesgo de apostar a la tasa y le transfiera el costo del riesgo al resto de la sociedad.

Esta película la vimos muchas veces, la última vez con el mismo Caputo siendo presidente del BCRA que vendió US$ 13.000 millones para frenar el dólar ante la corrida.

En síntesis, no es cierto que la única causa de emisión sea él déficit fiscal y sería una inmoralidad que nuevamente se tome deuda para cubrir a los que apostaron a que la tasa le gane al dólar.