Las importaciones tuvieron su primera suba anual en dos años

Las importaciones en octubre registraron un incremento interanual del 4,9%, lo que significa la primera variación positiva tras veinte meses consecutivos de caída desde febrero de 2023, según el informe de Intercambio Comercial Argentino (ICA) del Indec.

A pesar de ello, la balanza comercial en octubre registró un superávit de US$ 888 millones, y acumuló once meses consecutivos con saldo positivo. En el período enero-octubre de 2024 se registró un superávit comercial de US$ 15.955 millones.

En tanto, las exportaciones aumentaron un 30% en comparación con el mismo mes del año anterior. En términos desestacionalizados, crecieron 3,6% respecto al mes anterior. Entre enero y octubre de 2024, las exportaciones registraron un incremento del 16,9%, y alcanzaron un valor total de US$ 66.154 millones.

En términos desestacionalizados, se observó una disminución de las importaciones del 1,5% en comparación con septiembre, mes que había mostrado un fuerte aumento respecto al anterior. Entre enero y octubre de 2024, las importaciones totalizaron US$50.199 millones, 21,5% menos que en el mismo período del año anterior.

Las exportaciones totalizaron US$7.016 millones y las importaciones, US$6.128 millones. Como resultado, el intercambio comercial (exportaciones más importaciones) aumentó 17% en relación con igual mes del año anterior y alcanzó un monto de US$13.143 millones, lo que significó el registro más alto desde mayo de 2023.