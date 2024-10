El Banco Central compra dólares y suma ya US$ 760 millones en el mes

El Banco Central sumó la tercera compra más alta de dólares en octubre con US$ 115 millones adquiridos en el MULC (Mercado único y libre de cambios) y acumula en el mes US$ 760 millones.

Las reservas brutas informadas, en tanto, cerraron en US$ 28.274 millones, con lo que cedieron US$ 20 millones respecto del día hábil anterior.

En tanto, el dólar blue operó sin variaciones y cerró en $1.220. En el mercado oficial de cambios, en tanto, el dólar mayorista subió $0,5 hasta los $981 con un volumen operado en el segmento de contado de US$ 269,600 millones, en futuros MAE de US$ 84 millones y en el Rofex de US$ 478 millones.

Walter Moreno/MDZ con Moto G24

De esta manera la brecha cambiaria fue del 24,4%. El dólar MEP cotizó a $1159,6, casi sin cambios y el dólar Contado con Liquidación (CCL) operó a $1192,8, con una suba del 0,17%.

El S&P Merval avanzó 1,5% a 1.802.713,11 puntos y el riesgo país medido por el JP Morgan subió casi 4% hasta 1092 puntos.