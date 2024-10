Mercados exóticos y oportunidad para nuevos jugadores: lo que dejó la Ronda de las Américas en Mendoza

Este martes comenzó en el Espacio Arizu, Godoy Cruz, la Ronda de las Américas, un megaencuentro en el que participarán a lo largo de tres jornadas cerca de 90 bodegas de Mendoza y San Juan y 15 importadores de Aruba, Bolivia, Brasil, Estados Unidos, México, Perú y Paraguay, con la participación especial de Polonia.

Organizado por ProMendoza y el Consejo Federal de Inversiones (CFI), esta ronda inversa donde las bodegas locales mantendrán al menos cinco contactos directos con los comerciantes extranjeros para dinamizar el comercio exterior, se presentó como la oportunidad ideal para mostrarse en mercado “exóticos” para el vino argentino, afianzarse en algunos donde ya tienen importante presencia y para dar a conocer pequeños proyectos que por fuerza propia no podrían llegar a todos los importadores.

Se trata de un un evento que requiere gran inversión por parte del Estado mendocino y ProMendoza por medio del CFI, donde cada una de las bodegas participantes tuvo que abonar $300.000 para garantizar su participación. En tanto, la elección de los importadores se dio mediante un arduo proceso de selección basado en el conocimiento del mercado que tiene el organismo encargado de impulsar la internacionalización de Mendoza.

El evento contó con la participación de las principales autoridades de la provincia. Foto: ProMendoza

Durante las tres jornadas se dará lugar a más de 500 reuniones de negocio -con la posibilidad de concretar contactos por fuera del evento-.El primer turno del martes estuvo reservado para bodegas de San Juan y proyectos incluidos en Agil NEX, un programa de ProMendoza. En el segundo turno, unas 16 emprendimientos del Este mendocino se hicieron presentes. Durante el miércoles, las protagonistas fueron las del Gran Mendoza. En tanto, la acción del jueves se desarrollará en Valle de Uco, donde participarán proyectos de esa región y de San Rafael.

“Estas actividades de promoción comercial son esenciales para diversificar y ampliar las oportunidades de exportación de las bodegas provinciales, proporcionando la visibilidad y los contactos necesarios para competir en un mercado global”, aseguró la gerente de ProMendoza, Patricia Giménez.

El crecimiento de los mercados emergentes

Más allá del avance de las bodegas locales en dos de sus principales destinos, como Estados Unidos y Brasil, la Ronda de las Américas se presentó como la oportunidad de darse a conocer en mercados “exóticos” o poco desarrollados para el vino argentino.

Uno de ellos es Aruba, un destino instalado en el segmento de turismo de lujo que estuvo presente en el evento mediante la participación de Frank Hodgson, director de Hodgson Trading. “El vino es muy importante en la isla, porque está asociado a recordar el momento. Por la fuerte elección desde Estados Unidos, tenemos turistas de todo tipo, ya no se da solo el que busca vinos caros”, comentó el importador.

Hodgson aseguró que ellos son de los primeros en buscar los vinos argentinos para vender en Aruba porque estos tienen una ventaja frente a otros del mundo, ya que suelen ser transportados en contenedores refrigerados lo que permite que durante todo el trayecto mantenga una temperatura promedio de 15 grados.

“Estamos muy concentrados en la calidad del vino y en eso los argentinos están ganando. Nos pasa que un contenedor refrigerado desde Francia es mucho más caro, por lo que por ahorrar un poco el vino llega a mayor temperatura y no es tan rico como debería ser”, aseguró Hodgson.

De acuerdo al importador, el vino argentino puede conseguirse a un precio promedio de entre US$ 35 y US$ 40 en un restaurante y entre US$ 12 y US$ 14 en los supermercados. Asimismo, se lega a pagar más US$ 2 por botella para ingresar a ese mercado. En tanto, la exportación se hace vía Santiago de Chile a los puertos de Jamaica o Cartagena de Indias, en Colombia, desde donde llega a Aruba luego de unos 24 días de viaje. Durante tres días, se concretarán más de 500 reuniones entre bodegas e importadores. Foto: ProMendoza

Aunque no está incluido en el continente americano, la visita a Mendoza de un importador polaco fue la excusa ideal para presentar Mendoza ante este mercado. “Me encontré con una diversidad de bodegas que si no estás acá no lo puedes ver, y cosas muy interesantes para diferentes canales donde realmente hay público para eso en otras partes del mundo”, dijo Martín Aguayo, de Vino Gourmet, empresa homologada en Polonia.

En su caso, cuentan ya con más de dos años de experiencia en la importación a Europa del Este y habló de las tendencias en el mercado polaco: “Los vinos blancos realmente interesan mucho, vinos livianos, fácil de tomar, pero también vinos tintos. Dependiendo de la zona y del clima, convengamos que hace mucho frío, hay vinos tintos que andan muy bien”.

En el caso de Perú, una de las empresas presentes fue La Cava de Baco. En su caso se especializan en regalos empresariales relacionados con el mundo del vino, donde hasta el momento los vinos argentinos que comercializan los obtienen mediante otros importadores. Como contó Marisel Coello, representante de la empresa peruana, importan entre dos y tres contenedores al año de vinos españoles, pero la idea de la participación en la ronda es lograr un contacto directo con las bodegas mendocinas y sanjuaninas para sumarlas a su negocio.

Ubicados en Lima, en su caso están interesados en llevar a Perú proyectos “poco conocidos”, que sean “disruptivos o raros”, así como etiquetas novedosas y packagings atractivos para complementar los regalos que arman. Como lo dijo Coello, el consumidor peruano está transitado una evolución basada en el conocimiento, lo que ha llevado a que cada vez busquen nuevos vinos.

“No vamos a negar que el peruano es del vino dulce, pero está migrando a otro estilo. Después de la pandemia se incrementó mucho el conocimiento del tema y ha ido evolucionado, incluso también en los accesorios que usan. Hay un segmento de la población que tiene interés”, completó Cohelo. Además de afianzarse en mercados de gran relevancia para el vino argentino el evento ha permitido llegar a nuevos destinos. Foto: ProMendoza

Oportunidades para pequeños y nuevos jugadores

La Ronda de las Américas tuvo el martes un primer encuentro de los importadores con pequeños productores que forman parte del programa Ágil NEX, el cuál busca potenciar a pymes locales con asesorías en exportación y prácticas ágiles para conquistar mercados internacionales.

Para ellos, esta experiencia, en muchos casos de las primeras de este estilo, resultó muy beneficiosa para no solo poder dar a conocer sus productos en los diferentes mercados, sino para también poder empezar a entablar negociaciones directas con los importadores, algo que por su cuenta requeriría una gran inversión en traslado hacia cada mercado.

María Noel Lebaudy, representante de Sur de Mendoza Wines, un consorcio exportador formado por cinco bodegas de San Rafael, comentó que en su caso ya han completado una venta al sur de Brasilia, pero que la intención del grupo es lograr mayor competitividad al presentarse todos juntos, lo que les permite tener un portfolio amplio y versátil ante los requerimientos de cada mercado.

“Notamos que, por ejemplo, los importadores de Perú, que es un mercado que está iniciándose en el mundo del vino, estaban buscando blancos, rosados o jóvenes. Estados Unidos ya buscaba etiquetas quizás más novedosas o fuera del Malbec. A ellos les gustó mucho el Bonarda, que es característico de nuestra región. También quedamos muy impresionados porque había un importador de Aruba, un mercado que no conocíamos y que importan etiquetas de Argentina y están buscando sobre todo Malbec, pero están bastante abiertos a otros varietales también”, comentó.

Otro grupo que logró conectar con los importadores fue el de Mujeres de la Viña Apasionadas, unas 20 pequeñas productoras del Valle de Uco que tienen viñedos que van desde 1 a 15 hectáreas en zonas de renombre en San Carlos, como Altamira y La Consulta, y en Tunuyán, y que desde 2021 comercializan sus tres líneas con las que producen unas 30.000 botellas.

Representadas por Viviana Lencina y María Elena Salomón, a los importadores les mostraron su Blend de tintas, un Malbec y un Blend de blancas, los cuales tuvieron una gran aceptación. Incluso, algunos de ellos mostraron formal interés en los productos y en los próximos días avanzarán en el contacto para concretar la venta.

“Nos ha ido muy bien. Tuvimos cinco entrevistas con importadores de Perú, México y Estados Unidos. Se han interesado mucho por el Malbec. También, dos importadores están interesados en pequeños productores. Lo bueno es que el vino haya gustado”, destacaron las mujeres.

Además anticiparon que la participación les sirvió para avanzar en el desarrollo enoturísticos del proyecto, aprovechando las oportunidades que puede darle el posicionamiento y el potencial que tiene el Valle de Uco para esa unidad de negocio.