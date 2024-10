Caída del dólar: el efecto blanqueo y hasta cuándo puede estirarse el "veranito cambiario"

El dólar experimentó una fuerte baja en las últimas semanas, impulsada por un ingreso de divisas mayor al esperado en el marco del blanqueo de capitales impulsado por el gobierno. La pregunta es si existe margen para que las cotización del blue, el CCL y el MEP sigan en declive, o si encontraron un piso.

El dólar blue cotiza a $1.180, el MEP a $1.135 y el contado con liqui (CCL) a $1.177.

Una de las razones que esgrimen los expertos a la hora de proyectar de que aún hay margen para que bajen las cotizaciones es la capacidad del Banco Central para impedir que los precios se disparen.

La autoridad monetaria ya compró más de US$ 600 millones en lo que va de octubre, y todo indica que podrá seguir sumando divisas. Las compras se sostienen porque la liquidación del campo se sostiene en niveles elevados.

De acuerdo con un reporte de la consultora Fernando Marull y Asociados, para proyectar un dólar en baja se suma la mejora de los créditos en dólares y emisiones de ON (cerca de US$ 2.000 millones en 3 meses), y el hecho de que no se ve un gran salto en pagos de importaciones.

El blanqueo está resultando más exitoso de lo que se preveía, ys que ingresaron US$ 13.000 millones y en octubre de ese monto salieron US$ 697 millones. El blanqueo explica el veranito cambiario y el gobierno espera que la mayor parte de esos fondos podrían quedarse dentro del sistema.

Si esto se cumple, parte de los dólares del blanqueo pasarán a engrosar las reservas del Banco Central, lo que amplía el poder de fuego y aleja la idea de que pueda ver un salto en el tipo de cambio oficial.

Contribuye también a sostener la calma cambiasria la visión imperante en el mercado de que el Gobierno empieza a despejar las dudas que persistían sobre el pago de los vencimientos de la deuda en 2025.

La buena noticia del Fondo Monetario anunciando una rebaja de las sobrecargos que permite un alivio de US$ 3.200 millones para Argentina coronó una semana positiva para el Gobierno y alienta la idea de que las condiciones financieras mejoran.

Analistas estiman que los dólares encontrarán piso en un rango que va de los $1.080 a los $1.150.

Según un informe de Adcap Grupo Financiero, el dólar puede seguir bajando, especialmente en este período de compras del Banco Central.

Por su parte, para Portfolio Personal Inversiones una de las claves será lo que ocurra con el denominado “carry trade”, por el cual se venden dólares para pasarse a pesos, beneficiarse de la tasa y volver luego a comprar más dólares que al principio.

Un dato clave es que el CCL -el dólar usado por empresas- se encuentra en el nivel más bajo desde la antesala a las PASO 2019.