Alquileres: el dato que muestra que puede mejorar la oferta de propiedades

El número es tímido y está muy lejos de lo que pasaba en 2020 antes de que se sancionara la ley 27.551 que impactó de lleno en la oferta de alquileres y produjo una caída abrupta casi de una semana para otra. Ahora, con la desregulación en marcha, el mercado ha comenzado a dar un signo positivo en este sentido y, más allá de las expectativas, se puede visualizar en un dato concreto.

Si bien el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023 aún debe pasar por el Senado, lo cierto es que en lo que respecta a alquileres ya se derogó la ley sancionada a fines de 2023. De este modo, tanto inquilinos como propietarios han comenzado a tener novedades y, aunque de manera lenta también por la época del año, se percibe una reactivación. El sitio Inmoclick aportó que, por primera vez en dos años, se superó la cantidad de alquileres ofrecidos.

El portal, con importante presencia en todo el país, registró solo para Mendoza 550 publicaciones de viviendas en alquiler al 7 de enero de 2024. Si bien el número parece modesto, lo cierto es que, según los responsables del sitio, “hacía más de dos años que no teníamos este número de alquileres en la provincia”. Por otra parte, no se trata de un dato aislado sino de una tendencia que se comenzó a percibir desde el 25 de diciembre de 2023.

En este marco, Santiago Debé, corredor inmobiliario y miembro de la Cámara Argentina de Propietarios, expresó que han crecido las consultas, pero que las dudas persisten debido a que todavía las personas no tienen del todo claras las reglas del juego. “El panorama es mucho mejor al que había y el proceso ha comenzado lentamente”, expresó Debé. En este marco, las inmobiliarias pretenden asesorar de la mejor manera, tanto a inquilinos como propietarios, en esta suerte de contrato particular que comenzarán a cerrar ahora entre las partes.

Fuente: Inmoclick

Eduardo Rosta, presidente del Colegio de Inmobiliarios de Mendoza, comentó que la mejora en la oferta de alquileres se debe a propiedades que están a la venta y que han vuelto al mercado de alquileres. Es que ahora esas viviendas pueden alquilarse y continuar en venta con la salvedad de que se pacta con el inquilino una indemnización que paga el propietario si la casa se vende. Del mismo modo, también se establece un plazo de 60 días para restituir el inmueble. “La oferta va a tardar en acomodarse al menos seis meses”, subrayó Rosta quien coincidió con Debé en que la tendencia irá hacia el alza con el tiempo.

Qué pasa con los precios y las actualizaciones

Desde Inmoclick también sumaron, con relación a los precios, que al incrementarse la oferta se ven publicaciones con valores razonables y en pesos. En líneas generales, los ajustes se proponen de manera trimestral con el índice Casa Propia o el Índice para Contratos de Locación (ICL). “Si bien esto no siempre se consigna en las ofertas, es algo que hemos podido observar con nuestros clientes”, expresaron desde el sitio.

En este sentido, el presidente del Colegio de Inmobiliarios de Mendoza comentó que, si bien no se va a percibir una baja en los precios de manera inmediata, sí va a desaparecer ese plus extra en el arranque del contrato. Al no poder actualizar precios sino hasta después de un año (seis meses con la última ley), las casas arrancaban con valores superiores a los del mercado para cubrirse de la inflación futura. “Ahora ese por las dudas no va a estar”, destacó Rosta.

El profesional coincidió en que los índices más utilizados son el ICL y el de variación salarial (Casa Propia). Al proponer un ajuste trimestral se trata de una salida conveniente para ambas partes. Por otro lado, Rosta opinó que la elección del índice es clave para la salubridad de la relación y el éxito del contrato. Es que –en un contexto de altísima inflación- el IPC del Indec puede hacerse muy cuesta arriba para los inquilinos y comenzar a generar una mora que hoy no existe.