Por qué suben los dólares financieros y se amplía la brecha cambiaria

En las últimas dos jornadas los dólares financieros parecen haberse despertado de su letargo, una tendencia que se observa también este jueves tras la apertura de los mercados.

A media rueda el dólar MEP se mantiene sin cambios, para colocarse en $1033,91, mientras que el Contado con Liquidación (CCL) trepa 2,30% en la jornada, hasta $1072,77.

Esto se da en un escenario en el que el Gobierno lanzó ayer una nueva licitación del BOPREAL por US$ 750 millones, los Bonos para la Reconstrucción de una Argentina Libre que se emitieron para atender las deudas con importadores. En la primera licitación la semana pasada no hubo una gran demanda de los inversores, al punto que sólo se adjudicaron US$ 68 millones. La nueva licitación termina este jueves.

En este contexto, con el dólar libre estable en la zona de los 1000 pesos, la brecha cambiaria comenzó a ampliarse. Había llegado al 8% entre el dólar oficial mayorista y el Contado con Liquidación y ahora se ubica en torno al 24%.

¿Cambio de tendencia?

En este escenario, en el mercado crecen los temores acerca de la solvencia de la estrategia oficial para mantener calmo al dólar blue. Es que mientras en la última semana del mes las compras diarias del Banco Central se ubicaban entre 250 y 320 millones de dólares, pero ese monto bajó a US$ 89 millones el martes y US$ 142 millones ayer, lo que podría estar indicando una desaceleración en el ritmo de compras y eventualmente un cambio de tendencia.

La nota del día es que la liquidación de los agroexportadores está "floja", por lo que se registra una menor oferta en el Contado con Liqui. Esto explica en algún sentido, la suba que está registrando la cotización de este dólar, que es el que suelen usar las empresas.

El miércoles la liquidación de exportadores de cereales y oleaginosas llegó a 100.262.000 dólares, una baja respecto del volumen liquidado en la rueda previa, cuando superó los US$ 142 millones.

En ese escenario, las reservas netas del Banco Central vienen mejorando, aunque todavía se encuentran en rojo profundo. Según Aurum Valores el balance neto del BCRA es de US$ 8.939 millones, pero desde el 12 de diciembre recuperaron 3755 millones de dólares.

Así en el arranque de la gestión Milei se observa un cambio de tendencia que, por otra parte, no se sabe hasta cuándo durará. También está en duda la política de ajuste gradual del tipo de cambio mayorista, a razón de 2% mensual. Con una inflación que superará el 20% en diciembre y muy probablemente también en enero, aunque el mes recién empieza, los inversores y operadores se juegan a un salto cambiario en algún momento del verano, lo que alimenta también la presión alcista de las cotizaciones.