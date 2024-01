Cierra el plazo para el padrón de importadores y sale el nuevo Bopreal

Este 24 de enero vence el plazo para inscribirse en el registro de deuda con empresas importadoras. El padrón obligatorio, habilitado por la Secretaria de Comercio de la Nación, para acceder a las divisas oficiales no tendrá prórrogas.

Hasta el momento, los importadores declararon compras registradas con el exterior y pendientes de pago por US$ 26.000 millones, de los que cerca de US$ 3000 millones ya han sido cancelados.

Según informó Comercio, el monto incluye a US$ 20.500 millones de grandes empresas; US$ 2800 millones de empresas medianas y US$ 2700 millones de pequeñas y micro empresas.

Mañana también comienza la última fase de la licitación de los Bonos Bopreal serie 1 para importadores. Es la quinta y se espera que la aceptación mejore, luego de varios intentos infructuosos.

El BCRA no pudo imponer hasta el momento un instrumento que no conformó a las empresas argentinas debido a su escasa aceptación en el mercado secundario y, por ende, la pérdida que implica su transformación en dólares para abonar las deudas.

Hasta el momento se realizaron cuatro subastas con colocaciones por US$ 1644 millones. La primera de ellas fue de US$ 57 millones, la segunda de US$ 60 millones, la tercera -que contó con la participación activa de la empresa Toyota que absorvió el 90% de la emisión - fue de US$ 1100 millones y la última fue por US$ 44 millones.

En total se licitaron hasta el momento el 7% de los dólares que teóricamente deberían acceder al bono.