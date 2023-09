Bono del Gobierno: no es aumento ni un extra, solo un adelanto de sueldo

En un país normal, los representantes del pueblo cuando quieren dar una noticia a sus representados primero la oficializan y luego dan las medidas. En Argentina es al revés. Luego de cuatros días de anunciar medidas en una red social y luego dejar por cuatro días a toda la ciudadanía esperando que sea oficial, y peor aún, la letra chica, no es de un país normal.

Así sucedió con el famoso bono de $60.000, que no es un bono, sino que es un simple adelanto de sueldo. En la madrugada del jueves 31 de agosto se publicó el DNU 438/2023 donde establece en sus tres primeros artículos una asignación no remunerativa de $60.000 para el sector privado registrado que en el mes de agosto y septiembre perciban de bolsillo menos de $370.000, con un topo de $400.000.

De qué se trata y cómo se cobra

Si tu recibo de sueldo dice sueldo neto (bolsillo), menos de $370.000 cobras el adelanto de sueldo en septiembre de $30.000.

Si tu recibo de sueldo dice sueldo neto (bolsillo), menos de $400.000 pero más de $370.000 se proporciona. Ejemplo. Ganas de bolsillo $390.000, el bono es de $10.000.

Lo mismo aplica para el sector de trabajadores públicos. En lo que respecta al régimen especial de trabajadores de casas particulares. El adelanto de sueldo es de $25.000 y sus topes son. Sueldo en mano de $387.500 hasta $400.000 en los meses de agosto y septiembre. Este adelanto de sueldo se paga en el mes de septiembre desde el día 1 hasta el 21 de septiembre (15 días hábiles desde el 1 de septiembre. Art 14).

El 21 de diciembre, trabajadores del neumático no cobrarán los $100.000 que acordaron como bono en paritarias. Sólo recibirán $40.000. El resto se adelanta ahora como asignación no remunerativa. Foto: MDZ.

El engaño está en el artículo 8,donde claramente dice que esta asignación no remunerativa será absorbida por paritarias de sus respectivos convenios. Esto da a las claras que no es un bono, no es un premio, no es recuperar ningún poder de compra de los trabajadores afectados por la "hermosa" devaluación que sufrimos, es simplemente un adelanto de sueldo, que luego te lo descontarán.

Un ejemplo para pensar

En pocas horas, el sindicato de neumáticos fijo una suma no remunerativa de $100.000 para el día 21 de diciembre. Ahora bien, los trabajadores de la industria del neumático percibirán en septiembre y en octubre los $60.000 de adelanto. Cuando llegue el 21 de diciembre, no van a cobrar los $100.000. Solo cobrarán $40.000 porque se les adelantó esa asignación no remunerativa. Asimismo, para los trabajadores que prestan servicios en jornada reducida o media jornada, por supuesto que los $60.000 se proporcionan a dicha jornada.

Tuvimos que esperar los analistas en la materia cuatro días para acceder a la letra chica de un bono que no es y de un engaño, una vez más, de la clase política argentina, en desmedro de la producción y del trabajo.

Juan Pablo Chiesa.

* Juan Pablo Chiesa es abogado especializado en Empleo y Políticas Públicas, escritor, docente y presidente de Aptitud Renovadora.

Suscribite a mi canal en Youtube haciendo click aquí.

Twitter: @Juanchiesaok