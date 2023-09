El acuerdo clave entre el Gobierno y empresarios que favorecerá a la minería

La Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), junto con la Secretaría de Minería de la Nación y la Dirección General de Aduanas, acordaron la aprobación de permisos de importación (SIRA) para la industria minera.

En una reunión en la que participaron miembros de la Comisión Directiva de CAEM; la titular de la Secretaría de Minería de la Nación, Fernanda Ávila; y el Director General de Aduanas, Guillermo Michel, se pusieron de acuerdo en la necesidad de que suavizar el cepo importador y permitir al sector que acceda a bienes e insumos esenciales para mantener la continuidad productiva y el ritmo de construcción de los nuevos proyectos.

Se liberaron permisos para importar insumo de minería. Shutterstock

La industria minera es el sexto complejo exportador argentino y se caracteriza por ser un aportante neto de dólares para el país, dado que su balanza comercial es positiva. En 2022 exportó más de US$ 4000 millones, lo que implica que por cada dólar que importa, genera diez.

Hoy el sector genera, además, empleo para 100.000 personas y es el motor de varias economías regionales.

Según datos de CAEM, la minería argentina hoy se sustenta en la explotación de cuatro minerales principales: el oro, la plata, el cobre y el litio.

Franco Mignacco, presidente de CAEM, sostiene que el sector está en condiciones de triplicar las exportaciones para 2032. "Solamente con los proyectos que están proyectados. Sólo con sostener los de oro y plata, sumar los de litio y uno o dos proyectos de cobre, podemos estar en niveles de exportación de US$ 12.000 millones y pasar de inversiones por US$ 1.800 a US$ 3.000 millones".