Eugenio Semino: "Lo que anunció Massa es una tapadera de un gran fracaso"

El candidato a presidente por el partido Unión por la Patria, Sergio Massa, realizó el pasado domingo anuncios mediante un video en sus redes sociales. Entre ellos, se destaca un bono por tres meses para jubilados y pensionados. El paquete incluye un bono de 37 mil pesos en septiembre, octubre y noviembre.

Eugenio Semino, defensor del pueblo de la tercera edad, en comunicación con MDZ Radio aseguró que la nueva medida es "el reconocimiento de lo que había anunciado como reajuste para jubilados y pensionados el día 10, es decir, el 23% más el bono para las mínimas del 27% se extinguió antes de cobrarse. Fue un reajuste no nato porque desapareció con la devaluación del día 14. Lo que anuncia ahora es simplemente una tapadera de un gran fracaso de lo que ya no tenía valor el primero de septiembre".

"Es menos de lo mismo porque ahora anunció $10.000 más para aquello que ya no existe, vale decir, $300 más por día respecto a lo que se ha regulado para los meses de septiembre, octubre y noviembre, que se van a extinguir antes del mes de septiembre, antes de cobrarlo vía la inflación del mes de agosto, que todavía no conocemos", agregó respecto a lo que anunció el Ministro de Economía.

Por último, Sergio Massa afirmó que "con estos aumentos, la jubilación mínima alcanzará un 147% de incremento anual". Semino opinó que "es una gran mentira. En realidad, primero que los bonos los cobra un sector y no llegan a ese 140% porque suma beneficios que no existen directamente. Estos $10.000 y los $27.000 se cobran por beneficiario y no por beneficio".

Escuchá la nota completa: