Una hamburguesería argentina abre su primer local en Miami

Es la hamburguesería artasanal y gourmet más importante de la Argentina donde ya llevan 26 locales abiertos, 12 de ellos en el último año, apuntan a liderar el mercado en Uruguay, cuentan con negocios en Chile y exploran el mercado de Brasil por San Pablo y Río de Janeiro.

Y, por su fuera poco, en septiembre inauguran su primer local en Miami, Estados Unidos y en breve un segundo, con una inversión de US$ 800.000, en un lugar que en las últimas semana tiene más color argentino que nunca gracia a la llegada del astro del fútbol Lionel Messi.

Se trata de El Desembarco, el emprendimiento fundado en 2017 con una inversión de sólo $ 1 millón por Julio Gauna, que comenzó con un pequeño local en el barrio de Boedo y hoy se está convirtiendo en un clásico de la Argentina que busca crecer e imponerse como referente en la región gracias a su menú de medallones de carne casera y cerveza artesanal.

"La idea es tener para el 15 de septiembre tener inaugurado el primer local en Miami", cuenta Gauna y asegura que no será el único. "Ya compramos los dos primeros fondos de comercio, porque en Estados Unidos es necesario comprar locales de segunda generación a causa de las licencias y permisos, para hacerlo más práctico", detalla.

Hambuguesa. El Desembarco

En proceso de expansión

La marca, que crece con un aceitado sistema de franquicia, se expande no sólo en el país sino en toda la región.

"En Chile tenemos un local en Provindencia, Santiago y en Uruguay contamos con dos locales ya en funcionamiento, uno propio y una franquicia. Además hay tres que están en obra, uno en Carrasco, otro en Nuevo Centro y el tercero en Punta del Este y contamos con un intersado en abrir en Colonia. Es decir, que finalizaremos 2023 con seis locales en Uruguay y nos convetiríamos en una de las marcas más grandes de Uruguay", devela Gauna.

En la Argentina, por lo pronto, operan en Buenos Aires y cuentan con cuatro locales en obra. "Se viene el primer local en Gualeguaychú, Entre Ríos y el primer Desembarco en la Patagonia, a través de una master franquicia que operará toda la región sur, desde Bahía Blanca hasta Ushuaia".

El emprendedor ejemplifica el crecimiento de El Desembarco contando sobre sus nuevas contrataciones. "Incorporamos varios gerentes provenientes de grandes marcas, como McDonald's. Para nosotros, que venimos tan de abajo y comenzamos trabajando con mi papá en los locales, es un sueño", apunta. Cerveza artesanal El Desembarco

Hoy la marca funciona con 850 empleados, aunque 150 trabajan directamente para la empresa -el resto son de franquiciados- y aspira a llegar al nivel de Mostaza, la otra marca de hamburguesas argentina que hoy tiene más de 200 locales. "Nuestro objetivo es federalizarnos, estar en toda latinoamérica. En 2024 queremos llegar a Perú, Paraguay, tal vez a España y a algún otro estado de Estados Unidos".

La empresa realizó hace unas semanas atrás la promoción de la hamburguesa a 200. "Fue caótico, pero hermoso. Porque tuvimos 70 reclamos y vendimos 18.000 hamburguesas. Llanamos todos los locales de la marca", recuerda Gauna.

Franquicia

La marca funciona a través de franquicias, fundamentalmemte. Gauna conserva dos de los nueve locales propios que abrió. "Un franquiciado funciona mejor de lo que lo puedo hacer yo", señala.

"Hoy un local llave en mano cuesta U$S 60.000. Le damos la posibilidad al franquiciados de que lo haga él y seguramente le saldrá mucho más barato, probablemente US$ 47.000 a US$ 50.000. En Uruguay, el costo es de aproximadamente US$ 100.000", cuenta.