Exportaciones: tras el nuevo dólar agro, la pésima noticia que recibió Sergio Massa

Tanto en el Ministerio de Economía como los diversos actores económicos están evaluando el impacto real de las nuevas medidas que entraron en vigencia este lunes, con foco en un dólar diferencial para la liquidación de exportaciones de las economías regionales y el maíz, en la suba de 10 puntos en la Percepción de Ganancias para el dólar solidario (pasó de 35% a 45%) y la aplicación del Impuesto PAIS a la importación de servicios (salvo fletes) al 25% y del 7,5% para todos los bienes importados, con unas mínimas excepciones.

Pero en un contexto de extrema orfandad de dólares en las reservas del Banco Central, en el Palacio de Hacienda observan con preocupación la fuerte caída de las exportaciones de carne vacuna, un mercado que en 2022 cerró con ventas externas por US$ 3.424 millones, pero que ahora muestra algunas señales preocupantes.

En junio las exportaciones cárnicas totalizaron 50.021 toneladas, señalan las estadísticas del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA), el menor volumen embarcado en lo que va del año. En relación con el mes anterior, la bajan es muy importante, llegando a -23,5% medida en volumen, teniendo en cuenta que en el quinto mes de 2023 se habían exportado 65.365 toneladas. En la medición en valores, las ventas externas de carne vacuna llegaron a 214.808.000 dólares, una contracción de -22,5% frente al mes anterior.

Las exportaciones de carne vacuna sumaron más de US$ 3400 millones el año pasado pero ahora muestran una retracción, que redundará en menos dólares.

Hay un dato, sin embargo, que arrancó una sonrisa a los exportadores y es que los precios promedio de la tonelada embarcada llegó a US$ 4.294, mostrando un aumento de 1,3% en el mes, aunque todavía está un 4% por debajo del nivel que alcanzó en abril. Es el resultado de un precio promedio FOB de cortes enfriados sin hueso (los de mayor calidad) de US$ 8702 la tonelada, que compensaron los US$ 4.183 promedio por tonelada obtenidos para cortes congelados sin hueso.

Pero hay algo más, que muestra un cambio de tendencia en el último año, en especial en lo que hace a los precios. En comparación con junio de 2022, las exportaciones cárnicas cayeron el mes pasado 14,9% en volúmenes, pero la caída fue más profunda en los precios percibidos.

Los precios "han sido inferiores, (-13,8%), a los registrados durante el sexto mes del año 2022 para los cortes enfriados; y resultaron significativamente inferiores (-30%) a los de junio de 2022 en el caso de los cortes congelados", indicó el IPCVA.