Acuerdo con el FMI: cómo impactan las nuevas medidas en la vida cotidiana

Dicen que hay pocas cosas gratis en el mundo y, ciertamente, el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) no es la excepción; más bien todo lo contrario. Aunque las negociaciones se hagan en Washington, tienen consecuencias concretas en la vida de los argentinos y, la primera y principal, es que las cosas serán más caras debido al ajuste que implica.

Los cambios más importantes que buscan fortalecer las reservas y evitar que se vayan más dólares, tienen que ver con mayores impuestos. La unificación del dólar Solidario y del dólar tarjeta, la aplicación del impuesto PAIS tanto a la importación de servicios, son algunas de las medidas.

A estas se suma un dólar agro a $340 y el impuesto PAIS del 7,5% para la importación de bienes. Quedan exceptuados de este tributo quienes abonen con dólares propios las compras en el exterior. En principio, y en palabras del economista de Carta Financiera, Miguel Ángel Boggiano, se trata de una devaluación encubierta y por sectores.

De este modo, tanto él como José Vargas, economista de la consultora Evaluecon, expresaron que, al fin de cuentas, el nuevo acuerdo tendrá un impacto innegable en precios, así como en los números de la inflación, que en junio habían dado un pequeño respiro. Al encarecer importaciones y exportaciones, la principal incidencia para los argentinos es que todo será más caro.

Sube, sube…

Aunque el acuerdo se esperaba, así como se preveía el endurecimiento en las normativas para evitar una mayor fuga de dólares, será difícil evitar el peso de la inflación. “Aunque se diga que no se van a afectar los precios de medicamentos o alimentos, eso no será tan sencillo”, comentó Vargas.

Los argentinos serán más pobres por la esperable suba de la inflación, tras las nuevas medidas.

Esto, en el contexto de que, por un lado, hay una importante cantidad de insumos importados o a precios dolarizados que ya comenzaron a sentir el impacto de esta devaluación, por no contar la escalada del dólar blue de los últimos días. “Vamos a tener un impacto importante porque los impuestos y los cambios se van a trasladar el precio del bien final”, subrayó Vargas.

Por el otro, comenzará a funcionar el factor especulación y muchos comerciantes no esperarán hasta agosto, sino que anticiparán subas para poder reponer lo que el mes próximo será más caro. Dicho “aumento preventivo” ya se da en muchos sectores que, cuando termina el mes, actualizan valores entre 7% y 8%.

La pregunta es si esto se extenderá a otros ámbitos y a cuánto pude subir ese margen, así como si se cumplirá o no el objetivo de equilibrar las cuentas públicas a través de este “ajuste anunciado”. El Gobierno busca recaudar más dólares y además desincentivar importaciones.

Eso sí, en principio no habrá aumento en los servicios que se contratan en el exterior como Netflix y Spotify, debido a que el impuesto PAÍS se mantiene igual y lo que ha subido es el dólar Solidario que se utiliza para ahorro.

Qué pasará en el mercado externo

No es novedad que el mercado de importaciones se mueve a paso lento y con un ajuste casi milimétrico para que los dólares no se utilicen más que para lo “necesario”. El incremento de los productos importados a partir del impuesto PAIS, no obstante, no contribuiría a agilizar las SIRA.

“Todavía se trata de un dólar subsidiado como es el oficial, por lo que las importaciones serán más caras, lo que se trasladará a precios”, precisó Miguel Ángel Boggiano. Desde su punto de vista, es probable que hasta haya todavía mayor dificultad para acceder a productos de afuera.

Con respecto al dólar a $340 para las economías regionales y el maíz, no está claro que vayan a ingresar muchas más divisas por esa vía debido a que ya están en tiempos de descuento debido al vencimiento pautado para el 31 de agosto.

“Puede que con el maíz consigan algo”, arriesgó el economista de Carta Financiera y agregó: “Si yo fuera productor, no vendería, salvo que esté muy necesitado, debido a que después viene otro Gobierno y casi todos prometen liberar cepo”.