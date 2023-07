A 15 años de la noche en que nadie durmió y el país cambió para siempre

Estos 15 años ya han pasado de aquella rebelión del campo contra un gobierno que, con muestras autoritarias, que quiso llevarse a los productores de la mano o a empujones, y se encontró con un sector muy duro que le dijo que no. Y eso no quiere decir que están resueltos los problemas, seguimos en la misma lucha, porque los derechos de exportación, primero, son inconstitucionales, segundo, son injustos porque le sacan lo mismo a los productores de 50 kilómetros del puerto que a los que están a 500 o a 600 kilómetros.

No se fijan si tuvieron buena o mala cosecha, igual les sacan los derechos de exportación, nosotros seguimos discutiendo. Para eso está el Impuesto a las Ganancias, que es el más justo de todos y es coparticipable. Bueno, la 125 nos dejó una gran enseñanza a los productores y a gran parte del pueblo. Primero, qué es el campo argentino, que muchos desconocían, segundo, que unidos podemos hacer grandes cambios. Y, por supuesto, después de la 125 no fue todo igual.

Empezó ya un gran debate. Pienso que la grieta empieza ahí, lamentable, tuviésemos que estar produciendo mucho más, generando más empleo con la agroindustria, con todo el tema de alimentación y estamos entancados, como hace 10 años atrás o más, es lamentable. Hay un gobierno que se acuerda del campo solamente cuando tiene que sacar impuestos, pero no le devuelve más.

Con el dinero que le saca la producción y hemos caído, hemos retrocedido. Tenemos casi el 50% de pobres, nos lleva en algunos productos como la soja casi el 70% son impuestos que se lleva el Estado Nacional, provincial y municipal, poco menos en el maíz y un poco menos en el trigo y la verdad que no han resuelto el problema de la pobreza. Así que la 125 quedó bonito en la historia, los periodistas fueron grandes protagonistas de ese momento para explicarle a la gente que por qué y qué es lo que reclamaba el campo.

Y esa 125 también dejó una instrucción cívica. Había mucha gente que no sabía, los diputados, los senadores, cómo se manejaba, cuántos senadores tenía cada provincia, cuántos diputados, cómo era, y todo eso dejó muchísima enseñanza, fue una instrucción cívica. Y mucha de esa gente del campo empezó a participar en política sabiendo que necesita el campo tener gente en la política.

Igualmente, no hemos tenido mucha suerte, pero eso no quiere decir que no se pueda algún día tener grandes representantes del sector agropecuario en el gobierno, en el Congreso de la Nación, para cambiar por el bien de los argentinos, no solamente el campo.

Ojalá pronto se pueda resolver esta grieta que el gobierno kirchnerista, que con su prepotencia y su sesgo autoritario, nos llevó a un conflicto innecesario, de más de 100 días. Ahora, a seguir adelante unidos y trabajando por una Argentina mejor.

Alfredo de Angeli

Foto: MDZ.

* Alfredo de Angeli, senador nacional (Juntos por el Cambio) por la provincia de Entre Ríos y dirigente de la Federación Agraria Argentina, en la misma provincia.